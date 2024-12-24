Κι ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, «αγκάθι» παραμένει η άρνηση της Χαμάς να παραδώσει λίστα με τους ομήρους, που είναι ζωντανοί.

Ειδικότερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι «η Χαμάς δεν έχει ακόμη παραδώσει τον κατάλογο των ομήρων που είναι ζωντανοί και χωρίς αυτόν, είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και οι διαμεσολαβητές πιέζουν σκληρά τη Χαμάς για να παραδώσει τη λίστα, φαίνεται ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ένας από τους επικεφαλής της οργάνωσης και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, αρνείται να παραδώσει τη λίστα.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ εκτιμάται ότι ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς από τον αδερφό του που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στις 16 Οκτωβρίου 2024.

"Είναι ακόμα δυνατό να συνεχίσουμε να μιλάμε και να προωθούμε ορισμένα ζητήματα χωρίς τη λίστα, αλλά θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος χωρίς αυτήν", δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία επιστρέφει από το Κατάρ μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα.

"Ήταν μια μακρά διαπραγμάτευση και τώρα θα υπάρξουν διαβουλεύσεις", είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. «Υπήρξε κάποια πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν φαίνεται ότι θα επιτευχθεί συμφωνία σύντομα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, η ανάκληση της ομάδας «δεν οφείλεται σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.