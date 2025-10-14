Η συμφωνία εκεχειρίας δείχνει να δοκιμάζεται, καθώς το Ισραήλ απαντά με το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα και τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από την απόφαση της Χαμάς να μην παραδώσει όλες τις σορούς των ομήρων, όπως προβλεπόταν.

Ειδικότερα, το Ισραήλ δεν θα ανοίξει αύριο το πέρασμα της Ράφα, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας εκεχειρίας, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, μετά την άρνηση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατά, όπως προβλέπεται από τη νέα συμφωνία εκεχειρίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν πόσο θα διαρκέσει το μέτρο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το δίκτυο Al Araby του Κατάρ που επικαλούνται ισραηλινά μέσα, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των νεκρών ομήρων.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ισραηλινές ομάδες συνεργάζονται με Αιγύπτιους αξιωματούχους για την επίλυση του ζητήματος.

Ωστόσο, νωρίτερα την Τρίτη, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή των σορών των ομήρων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στον θύλακα για τον εντοπισμό τους κάτω από τα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Κριστιάν Καρντόν, τόνισε στο Reuters ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση των εν ζωή ομήρων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η διαδικασία επιστροφής των σορών μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες, ενώ ορισμένα σώματα ενδέχεται να μην βρεθούν ποτέ.

Βίντεο που τραβήχτηκε το πρωί στο πέρασμα Κισουφίμ, στα σύνορα Γάζας–Ισραήλ, έδειχνε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να περιμένουν την έγκριση εισόδου από την ισραηλινή πλευρά. Λίγο αργότερα, οχήματα που μετέφεραν τις σορούς Παλαιστινίων καταγράφηκαν εντός της Γάζας, καθ’ οδόν προς το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ερυθρός Σταυρός ανέφερε ότι συνεχίζει να εργάζεται για τη διευκόλυνση της μεταφοράς σορών μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, συμπεριλαμβανομένων και των σορών Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η οργάνωση κάλεσε όλες τις πλευρές και τους μεσολαβητές «να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία εφαρμόζεται πιστά», ζητώντας «να τηρηθεί η αξιοπρέπεια στη διαχείριση των νεκρών».

«Οι οικογένειες που θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους έχουν ήδη υποστεί αδιανόητο πόνο. Όλες οι πλευρές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή των σορών θα γίνει με αξιοπρεπείς συνθήκες, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρωπιά», ανέφερε η ανακοίνωση της ICRC την Τρίτη.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι είναι έτοιμο να «παραλάβει τις σορούς των μαρτύρων» που αναμένεται να παραδώσουν οι ισραηλινές αρχές, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες θανάτου τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.