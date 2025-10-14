Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί πρότεινε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 έως τις προεδρικές εκλογές το 2027, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την πολιτική ένταση και να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερο διάλογο με την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα.



Ο Γάλλος πρωθυπουργός, μιλώντας ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, αναγνώρισε ότι η Γαλλία «ζει μια περίοδο κρίσης», τονίζοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για πρόταση δυσπιστίας». Δήλωσε ανοικτός σε «διάλογο και συμβιβασμό», υπογραμμίζοντας ότι μία από τις αποστολές του είναι «να επαναφέρει την τάξη στη γαλλική πολιτική».

Ο Λεκορνί διαβεβαίωσε ότι «το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο στον προϋπολογισμό» και προειδοποίησε πως «η Γαλλία δεν μπορεί να εξαρτάται από το ξένο χρέος».

Ανακοίνωσε επίσης στοχευμένες φορολογικές αυξήσεις για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία μιας «έκτακτης εισφοράς» για τις μεγάλες περιουσίες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι μελλοντικές επενδύσεις που αφορούν τη γαλλική κυριαρχία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας: «Θα υπάρχουν μειώσεις φόρων από τη μία πλευρά και αυξήσεις από την άλλη, ώστε να κατανέμονται πιο δίκαια οι προσπάθειες μεταξύ των φορολογουμένων και να διατηρηθεί ο έλεγχος των δημοσιονομικών μας επιβαρύνσεων, που είναι ήδη πολύ υψηλές, για να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα αναδιανομής υπέρ των πιο αδύναμων».

