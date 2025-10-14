Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε σήμερα ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στον θύλακα όσον αφορά τον εντοπισμό τους κάτω από τα ερείπια.

«Αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση των ζωντανών. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ, Κρίστιαν Κάρντον, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε ότι η επιστροφή των σορών θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες και ορισμένα σώματα μπορεί να μην βρεθούν ποτέ.

Βίντεο που τραβήχτηκε το πρωί στο πέρασμα Κισουφίμ μεταξύ Γάζας και Ισραήλ σήμερα το πρωί, έδειχνε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να περιμένουν την έγκριση εισόδου από την ισραηλινή πλευρά. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τις σορούς Παλαιστινίων εθεάθησαν αργότερα εντός της Γάζας, καθ' οδόν προς το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στο Χαν Γιουνίς.

Πηγή: skai.gr

