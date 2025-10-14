Λογαριασμός
Το Ισραήλ παρέδωσε τις πρώτες σορούς Παλαιστινίων

Οι σοροί έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας - Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες πτώματα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023

Γάζα

Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα τις πρώτες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι σοροί έφτασαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν στο Reuters οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες πτώματα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν στην επίθεση που πυροδότησε και τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές στο Al Jazeera, ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις σορούς 45 Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Η Χαμάς από την πλευρά της έχει παραδώσει μέχρι στιγμής μόνο 4 σορούς από τις 28 συνολικά που είχε συμφωνηθεί.

