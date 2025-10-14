Ιράν: Βαριές ποινές κάθειρξης σε δύο Γάλλους υπηκόους για κατασκοπεία

Σε βαριές ποινές κάθειρξης καταδικάστηκαν δύο Γάλλοι υπήκοοι από τη δικαιοσύνη του Ιράν, με κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας και του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan και το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Όπως μεταδόθηκε, η πρωτόδικη απόφαση για τους δύο Γάλλους, που συνελήφθησαν στις 9 Μαρτίου 2023, έχει ήδη εκδοθεί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επισήμως, στο Ιράν κρατούνται οι Γάλλοι υπήκοοι Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τον Μάιο του 2022.

Τα ονόματα των καταδικασθέντων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το Reuters, ο ένας εκ των δύο καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος κατά της εθνικής ασφάλειας και 20 χρόνια κάθειρξη για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο δεύτερος καταδικασθείς έλαβε ποινή 10 ετών κάθειρξης για κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος κατά της εθνικής ασφάλειας και 17 χρόνια κάθειρξη για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι δύο Γάλλοι υπήκοοι διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά των ποινών τους σε ανώτερο δικαστήριο.

