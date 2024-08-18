Ισραήλ: Η συμβιβαστική πρόταση των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει 2 απαιτήσεις του Νετανιάχου

Προς αδιέξοδο στο μεσανατολικό; Η συμβιβαστική πρόταση των ΗΠΑ που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τους ομήρους και για κατάπαυση του πυρός την ερχόμενη εβδομάδα δεν προβλέπει ισραηλινή παρουσία κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου και έναν μηχανισμό στην κεντρική Γάζα που θα αποτρέπει την επιστροφή ένοπλων δυνάμεων της Χαμάς στα βόρεια της Λωρίδας, όπως ζητά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφεραν το Σάββατο τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες.



Το Channel 12 ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πρόκειται να συνεχιστούν στο Κάιρο την Κυριακή. Μόνο εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ μπορέσουν να συμφωνήσουν τους όρους σε αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, η Αίγυπτος και το Κατάρ θα πιέσουν τη Χαμάς να προχωρήσει σε συμφωνία, ανέφεραν τα ρεπορτάζ. Η Χαμάς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία που ικανοποιεί αυτές τις δύο ισραηλινές απαιτήσεις.



Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιμείνει σε αυτά τα δύο ζητήματα τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένεται να έχει μια κρίσιμη συζήτηση με τους διαπραγματευτές και τους αρχηγούς ασφαλείας του Ισραήλ, με επίκεντρο αυτά τα θέματα, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες της Κυριακής στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.



Προγραμματίζεται επίσης να έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ την Κυριακή.



Σε δήλωση που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές του Ισραήλ τον ενημέρωσαν για τις συνομιλίες και «εξέφρασαν ‘’προσεκτική’’ αισιοδοξία σχετικά με την πιθανότητα προώθησης μιας συμφωνίας». Ανέφερε ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ, η οποία διαβιβάστηκε στο Ισραήλ και στη Χαμάς την Παρασκευή στο τέλος των διήμερων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και των μεσολαβητών στη Ντόχα, «περιέχει στοιχεία που είναι αποδεκτά από το Ισραήλ».



«Πρέπει να ελπίζουμε ότι η μεγάλη πίεση στη Χαμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές θα οδηγήσει στην άρση της αντίθεσής της στην αμερικανική πρόταση και θα επιτρέψει μια σημαντική πρόοδο στις επαφές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναχώρησε χθες, Σάββατο, το βράδυ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ισραήλ, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας της Ουάσινγκτον να επιτύχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε αεροπορικώς από τη βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, πρόκειται να προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ και να έχει συναντήσεις με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Στη διάρκεια των προηγούμενων ταξιδιών του, ο Μπλίνκεν είχε μεταβεί και σε αραβικά κράτη της περιοχής. Αυτή τη φορά δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κανένας επιπλέον σταθμός.

Πρόκειται για το ένατο ταξίδι του Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το ταξίδι αυτό, για το οποίο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέβαλε τις διακοπές του, πραγματοποιείται έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ντόχα με στόχο την επίτευξη μιας εκεχειρίας, όπως έχει ζητήσει ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν πως πραγματοποιήθηκε πρόοδος στις συνομιλίες μετά την υποβολή, την Παρασκευή, μιας νέας συμβιβαστικής πρότασης, η οποία υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Ο Μπάιντεν είπε την Παρασκευή ότι μια «συμφωνία» είναι κοντά, όμως η Χαμάς απάντησε κάνοντας λόγο για «αυταπάτη» και καταγγέλλοντας το Σάββατο, «τις αμερικανικές υπαγορεύσεις».

Η Χαμάς απορρίπτει κάθε τροποποιημένη πρόταση συμβιβασμού, και ζητάει την εφαρμογή του σχεδίου που ανακοινώθηκε από τον Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου.

Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχθηκε πως η διαδικασία δεν βρίσκεται «στην τελική φάση» της και ανέφερε πως διπλωμάτες ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή ένα «πυρήνα εφαρμογής» ώστε να εφαρμοσθούν γρήγορα οι όροι ενδεχόμενης συμφωνίας.



Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα ήταν μείζων νίκη για τον Τζο Μπάιντεν, τη στιγμή που το Δημοκρατικό Κόμμα ετοιμάζεται να συνεδριάσει στο Σικάγο για να επικυρώσει την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.