Τουλάχιστον 40.074 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 92.537 έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Σάββατο, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα τον οποίο διοικεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 48 ώρες, ανέφερε ακόμη το υπουργείο Υγείας της Χαμάς που συνήθως δεν δίνει απολογισμό την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.