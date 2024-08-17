Λογαριασμός
Γάζα: Πάνω από 40.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από την ισραηλινή επιχείρηση

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 48 ώρες

Γάζα

Τουλάχιστον 40.074 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 92.537 έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Σάββατο, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα τον οποίο διοικεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 48 ώρες, ανέφερε ακόμη το υπουργείο Υγείας της Χαμάς που συνήθως δεν δίνει απολογισμό την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

