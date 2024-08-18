Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επλήγη χθες Σάββατο σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως το αυτοκίνητο επλήγη από «ισραηλινό drone».

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται ένα φλεγόμενο όχημα στη μέση ενός δρόμου και ένας άνδρας που φωνάζει ότι «υπάρχουν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο». Σε άλλες εικόνες φαίνεται πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα στην περιοχή της Τζενίν, ωστόσο υπογράμμισαν πως στόχος ήταν ένοπλοι μαχητές.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Έκτοτε, τουλάχιστον 635 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από πυρά είτε του ισραηλινού στρατού είτε εβραίων εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε παλαιστινιακά στοιχεία. Σε αυτό το διάστημα, τουλάχιστον 18 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν βρει τον θάνατο σε παλαιστινιακές επιθέσεις στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

