Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική πυραυλική επίθεση

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στο Κίεβο για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Όπως αναφέρει μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί να αποκρούσει επίθεση των ρωσικών δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο μαρτυρία από το Κίεβο, πως ακούστηκαν εκρήξεις.

Εκτός από την πρωτεύουσα, σειρήνες για αεροπορική επίθεση ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

