ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ν. Κορέα δεσμεύονται εκ νέου για την από κοινού αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων

Οι ηγέτες της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση, με αφορμή την επέτειο της τριμερούς συνόδου κορυφής στο Καμπ Ντέιβιντ, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την από κοινού αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων, υπογραμμίζει το γραφείο της προεδρίας στη Σεούλ.

Οι αρχές που καθορίστηκαν στην περυσινή σύνοδο κορυφής αποτελούν τον οδικό χάρτη για τη συνεργασία των τριών χωρών, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν Σοκ-γελ. «Εμμένουμε στη δέσμευσή μας να διαβουλευόμαστε σε ό,τι αφορά περιφερειακές προκλήσεις, προβοκάτσιες και απειλές που επηρεάζουν τα συλλογικά συμφέροντα και την ασφάλειά μας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά την τριμερή σύνοδο στο Καμπ Ντέιβιντ, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα και ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τους και να υιοθετήσουν κοινή στάση απέναντι στην αυξανόμενη ισχύ της Κίνας και στις απειλές από τη Βόρεια Κορέα.

Νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι ηγέτες των τριών κρατών σχεδιάζουν να συναντηθούν ξανά φέτος, αλλά δεν έχουν καθορίσει ημερομηνία, ιδίως αφότου ο ιάπωνας πρωθυπουργός Κισίντα ανακοίνωσε πως δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος τον επόμενο μήνα, κάτι που σημαίνει πως θα εγκαταλείψει επίσης τον πρωθυπουργικό θώκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.