Βενεζουέλα: Πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά των ακτών της Καραϊβικής

Πετρελαιοκηλίδα έχει σχηματιστεί σε κόλπο της Βενεζουέλας, ανοικτά των ακτών της Καραϊβικής, με τη διαρροή πετρελαίου να αποδίδεται στο διυλιστήριο El Palito, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο βιολόγος Εδουάρδο Κλάιν ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δορυφορικές εικόνες που δείχνουν πετρελαιοκηλίδα περίπου 225 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον κόλπο Τρίστε. Η πετρελαιοκηλίδα φαίνεται πως έχει μολύνει το εθνικό πάρκο Μοροκόι, γνωστό για τις παραλίες με τους φοίνικες και τη μαγκρόβια βλάστηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA ή το υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το El Palito, με ικανότητα διύλισης που ανέρχεται σε 146.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, είναι το μικρότερο διυλιστήριο της Βενεζουέλας και βρίσκεται στο Πούερτο Καμπέγιο της πολιτείας Καραμπόμπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

