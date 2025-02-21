Η οικογένεια Μπίμπας κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είχε "εγκαταλείψει" τα μέλη της που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ότι δεν έφερε πίσω ζωντανούς από τη Γάζα τη Σίρι Μπίμπας και τα δυο αγοράκια τους.

"Δεν υπάρχει συγγνώμη που τους είχε εγκαταλείψει στις 7 Οκτωβρίου, ούτε που τους είχε εγκαταλείψει εν αιχμαλωσία. Κύριε πρωθυπουργέ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δε έχουμε λάβει συγγνώμη εκ μέρους σας σε αυτή την οδυνηρή στιγμή", ανέφερε η Όφρι Μπίμπας, αδελφή του συζύγου της Σίρι Μπίμπας, του Γιαρντέν Μπίμπας, σε μια ανακοίνωση. Πρόσθεσε πως η οικογένεια εξακολουθεί να περιμένει να μάθει για την "τύχη" της νύφης της Σίρι Μπίμπας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύθηκε σήμερα να τιμωρήσει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για τις "φρικώδεις δολοφονίες" δύο ομήρων παιδιών της οικογένειας Μπίμπας, τα πτώματα των οποίων παραδόθηκαν στο Ισραήλ χωρίς τη μητέρα τους.

Η ανακοίνωση από τις ισραηλινές αρχές ότι ένα τρίτο πτώμα που παραδόθηκε χθες, Πέμπτη, από τη Χαμάς δεν ήταν αυτό της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας, αλλά μιας γυναίκας στη Γάζα, προκάλεσε σοκ στο Ισραήλ. Το ισλαμιστικό κίνημα παραδέχθηκε ένα "πιθανό λάθος".

"Ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να καταδικάσει αυτές τις φρικώδεις δολοφονίες", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Νετανιάχου. "Ποιος απάγει ένα μικρό αγόρι και ένα μωρό και τα δολοφονεί; Τέρατα (...) Δεσμεύομαι να μην χαλαρώσω τις προσπάθειές μου μέχρι αυτοί οι άγριοι που εκτέλεσαν τους ομήρους μας να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη".

"Με αδιανόητο κυνισμό, δεν παρέδωσαν τη Σίρι μαζί με τα δυο μικρά παιδιά της, τους μικρούς αγγέλους, και έβαλαν το πτώμα μιας γυναίκας της Γάζας σε ένα φέρετρο", δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός.

Υποσχέθηκε να ενεργήσει "με αποφασιστικότητα για να φέρει τη Σίρι πίσω στο σπίτι καθώς και όλους τους ομήρους μας --ζώντες και νεκρούς-- και να φροντίσουμε ώστε η Χαμάς να πληρώσει το τίμημα αυτής της ωμής και παράλογης παραβίασης της συμφωνίας".

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως τα δύο αδελφάκια Μπίμπας, ηλικίας οκτώ μηνών και τεσσάρων ετών όταν απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 20223 στο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σκοτώθηκαν "από τρομοκράτες με γυμνά χέρια".

"Ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας σκοτώθηκαν εν ψυχρώ από τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες δεν πυροβόλησαν αυτά τα δύο αγοράκια. Τα σκότωσαν με γυμνά χέρια. Στη συνέχεια, διέπραξαν φρικώδεις πράξεις για να αποκρύψουν τις ωμότητες αυτές", ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι, σε μια δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

