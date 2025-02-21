Η διοίκηση του BBC αποφάσισε σήμερα να κατεβάσει από την πλατφόρμα του το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A Warzone» (Γάζα: Πώς να Επιβιώσεις σε μια Εμπόλεμη Ζώνη), έπειτα από αντιδράσεις που διατυπώθηκαν ότι το αγόρι αφηγητής και πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ είναι γιος ενός πρώην υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς.

The BBC has pulled their documentary, 'From Gaza: How to Survive a Warzone' from @BBCiPlayer https://t.co/STwtZiJbRD pic.twitter.com/etSU9uJsH4 — Media Diversified 🇸🇩 🇵🇸 (@WritersofColour) February 21, 2025

«Γάζα, καλοκαίρι 2024: «Καλημέρα. Είστε καλά; Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν ο κόσμος γύρω σας καταστραφεί. Μπορείτε να ζείτε σε σκηνή;....». «Οπότε ας σας πω την ιστορία μας. Ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα σας να σας χρειαστεί»: λέει στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ ο 13χρονος Αμπντουλάχ Αλγιαζούρι, αφηγητής και πρωταγωνιστής, που μιλά για το πως ένα παιδί ζει, πώς προσπαθεί να παραμείνει παιδί και να παίζει σε μια εμπόλεμη ζώνη στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το φιλμ ακολουθεί τη ζωή τεσσάρων παιδιών που προσπαθούν να επιβιώσουν από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς καθώς ελπίζουν σε μια κατάπαυση του πυρός, σε ένα γλαφυρό και τολμηρό ντοκιμαντέρ για τη ζωή σε μια εμπόλεμη ζώνη, όπως αναφέρει στην περιγραφή της η εταιρεία παραγωγής Hoyo Films, με έδρα το Λονδίνο.

Το ντοκιμαντέρ κινηματογραφήθηκε από δύο εικονολήπτες στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε διάστημα 9 μηνών, σε σκηνοθεσία εξ αποστάσεως από δύο παραγωγούς στο Λονδίνο.

Το ντοκιμαντέρ έπαιξε σε πρώτη μετάδοση τη Δευτέρα στις 21:00 το βράδυ στο BBC Two.

Ωστόσο, όταν έγινε γνωστό ότι ο 13χρονος Αμπντουλάχ είναι γιος του Αϊμάν Αλγιαζούρι, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν υφυπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση της Χαμάς που κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα τα τελευταία 20 χρόνια, η διοίκηση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ζήτησε συγγνώμη και πρόσθεσε μια δήλωση αποποίησης ευθύνης στο ντοκιμαντέρ.

Μέχρι που σήμερα ανακοίνωσε ότι κατεβάζει το ντοκιμαντέρ και πραγματοποιεί «περαιτέρω δέουσα επιμέλεια με την εταιρεία παραγωγής».

Περαιτέρω κατηγορίες διατυπώθηκαν για το ντοκιμαντέρ όπως ισχυρισμοί ότι άλλα παιδιά εμφανίζονται στο ίδιο πλάνο με μαχητές της Χαμάς.

Στη σελίδα του, το BBC αναφέρει: «το "Gaza: How To Survive A Warzone" παρουσιάζει σημαντικές ιστορίες που πιστεύουμε ότι πρέπει να ειπωθούν, αυτές από τις εμπειρίες παιδιών στη Γάζα». Ωστόσο, επίσης αναφέρεται πως «συνεχείς ερωτήσεις που προέκυψαν από το ντοκιμαντέρ και υπό το πρίσμα αυτών, διεξάγουμε περαιτέρω έλεγχο με την εταιρεία παραγωγής. Το πρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο στο iPlayer όσο πραγματοποιείται ο έλεγχος».

Η Hoyo Films έκανε την ταινία έπειτα από συνεργασία με το BBC σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Ukraine: Enemy In The Woods" (Ουκρανία: Εχθρός Ανυποψίαστος)

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιοσύνης για τους Παλαιστίνιους επέκρινε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με το ντοκιμαντέρ και ζήτησε από το BBC να «μην υποχωρήσει σε αυτές τις προσπάθειες να αποτραπεί μαρτυρίες από πρώτο χέρι για τη ζωή στη Γάζα να φτάσουν στο κοινό». «Για ορισμένους, σχεδόν οποιαδήποτε παλαιστινιακή οπτική φαίνεται να θεωρείται απαράδεκτη. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις επειδή ο πατέρας του Αμπντουλάχ έχει κυβερνητικό ρόλο στην κυβέρνηση της Χαμάς της Γάζας. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τη βιωμένη εμπειρία του παιδιού ούτε ακυρώνει τη μαρτυρία του», τόνισε η οργάνωση αυτή.

Την Τετάρτη, με επιστολή τους η Βρετανίδα ηθοποιός Τρέισι-Αν Όμπερμαν και οι παραγωγοί Ντάνι Κοέν και Λίο Πέρλμαν που έχουν συνεργαστεί με το BBC ζήτησαν από το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα να κατεβάσει το ντοκιμαντέρ.

Ο Κοέν είπε σήμερα ότι είναι η προβολή του ντοκιμαντέρ είναι «μια σοκαριστική αποτυχία του BBC και μια μεγάλη κρίση για τη φήμη του» και υποστήριξε ότι ένα κοριτσάκι και ένα αγόρι –που μεταφέρει τραυματίες αμάχους στο ντοκιμαντέρ– έχουν δεσμούς με τη Χαμάς.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίσα Νάντι δήλωσε χθες Πέμπτη ότι θα «συζητούσε» το ζήτημα της προβολής του ντοκιμαντέρ με το BBC.

«Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλω να αναγνωρίσω για το BBC ότι φροντίζει περισσότερο από τους περισσότερους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να απεικονίσει αυτά τα πράγματα», τόνισε η υπουργός.

«Συζητάμε επίσης την εκπαίδευση και τη δουλειά που κάνουν εσωτερικά για το προσωπικό τους όχι μόνο για τον αντισημιτισμό, αλλά και για τα ζητήματα γύρω από το Ισραήλ και τη Γάζα και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν αυτά εσωτερικά για το προσωπικό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.