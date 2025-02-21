Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ «πάγωσε» προσωρινά το σχέδιο για τη διεξαγωγή μαζικών απολύσεων πολιτικού προσωπικού έως ότου ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και το Γραφείο Γενικού Συμβούλου του Πενταγώνου μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μια πιο ενδελεχή εξέταση των επιπτώσεων που θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι απολύσεις στη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ, ανέφεραν στο CNN δύο αξιωματούχοι Άμυνας που γνωρίζουν το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι το πάγωμα έρχεται μετά από τις αναφορές ότι οι μαζικές απολύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερους από 50.000 πολιτικούς υπαλλήλους σε όλο το Πεντάγωνο, θα μπορούσαν να παραβιάσουν διάταξη της αμερικανικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την αναφορά, οι δικηγόροι του Πενταγώνου άρχισαν να εξετάζουν τη νομιμότητα των σχεδιαζόμενων τερματισμών πιο προσεκτικά, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το CNN, αυτός ο νόμος λέει ότι ο υπουργός Άμυνας «δεν μπορεί να μειώσει το μη στρατιωτικό εργατικό δυναμικό, εκτός εάν ο Υπουργός πραγματοποιήσει κατάλληλη ανάλυση» για το πώς αυτές οι απολύσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ετοιμότητα του στρατού των ΗΠΑ. Ο νόμος λέει επίσης ότι ο μετριασμός του κινδύνου για τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ έχει προτεραιότητα έναντι του κόστους.

Ανώτερος αξιωματούχος της Άμυνας είπε στο CNN την Τετάρτη ότι μια τέτοια ανάλυση δεν είχε πραγματοποιηθεί προτού λάβουν εντολή οι στρατιωτικοί ηγέτες να συντάξουν λίστες με τους υπαλλήλους που θα απολύσουν.

Πηγή: skai.gr

