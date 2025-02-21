Χαμάς: Τα λείψανα της ομήρου Μπίμπας έχουν αναμειχθεί με άλλα στα συντρίμμια του ισραηλινού βομβαρδισμού

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι τα λείψανα της ισραηλινής ομήρου Σίρι Μπίμπας φαίνεται να έχουν αναμειχθεί με άλλα ανθρώπινα λείψανα από τα συντρίμμια μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε τον τόπο όπου κρατήθηκε.

Νωρίτερα το Ισραήλ ανακοίνωσε πως από τη διαδικασία αναγνώρισης προέκυψε ότι η σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς δεν ήταν αυτή της Σίρι Μπίμπας, ούτε αναγνωρίστηκε πως ανήκει σε κάποια άλλη όμηρο και πως πρόκειται για σορό άγνωστης γυναίκας.

Η εξέλιξη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι παραδόθηκε νεκρή γυναίκα από τη Γάζα και πως το Ισραήλ θα κάνει τη Χαμάς να πληρώσει επειδή δεν παρέδωσε τη σορό της Σίρι Μπίμπας, όπως είχε συμφωνηθεί.

«Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να επιστρέψει η Σίρι στην πατρίδα της μαζί με όλους τους άλλους ομήρους μας - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για αυτή τη βάρβαρη και τρομακτική παραβίαση της συμφωνίας», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Χαμάς παρέδωσε πτώμα που ανήκει σε μια «γυναίκα από τη Γάζα». «Με αφάνταστο κυνισμό, δεν επέστρεψαν τη Σίρι με τα μικρά παιδιά της, τα αγγελούδια, και τοποθέτησαν το πτώμα μιας γυναίκας από τη Γάζα στο φέρετρο», είπε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν: «Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, διαπιστώθηκε ότι η σορός της γυναίκας που παραδόθηκε χθες δεν είναι αυτό της Σίρι Μπίμπας, ούτε αναγνωρίστηκε πως ανήκει σε κάποια άλλη ισραηλινή όμηρο. Πρόκειται για σορό άγνωστης», και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς της συμφωνίας για την επιστροφή τεσσάρων νεκρών απαχθέντων. Απαιτούμε από τη Χαμάς να επιστρέψει τη Σίρι μαζί με όλους τους απαχθέντες μας».

Η Χαμάς ζητά από το Ισραήλ να επιστρέψει τη σορό της γυναίκας από τη Γάζα

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «θα εξετάσει πολύ σοβαρά αυτούς τους ισχυρισμούς του Ισραήλ» και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της.

Μάλιστα, κάλεσε το Ισραήλ να επιστρέψει στη Γάζα το σώμα της Παλαιστίνιας που παρέδωσε χθες στη θέση της Σίρι.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων και υπόσχεται να τηρήσει «όλες τις υποχρεώσεις της», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει συμφέρον να κρατήσει τις σορούς ομήρων.

