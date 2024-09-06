Ισραήλ: Η Μπέρμποκ δήλωσε ότι μια «αποκλειστικά στρατιωτική προσέγγιση» δεν αποτελεί λύση

Ψυχρολουσία την Παρασκευή για τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ. Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι μια «αποκλειστικά στρατιωτική προσέγγιση» δεν αποτελεί τη λύση στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.



«Το περασμένο Σαββατοκύριακο απέδειξε δραματικά ότι μια αποκλειστικά στρατιωτική προσέγγιση δεν αποτελεί λύση για την κατάσταση στη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους η Μπέρμποκ μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του στο Τελ Αβίβ.



Η Μπέρμποκ αναφερόταν στην ανάκτηση των σορών έξι δολοφονημένων ομήρων, που ανακοινώθηκε την Κυριακή.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου η γερμανική αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον τους αποτρέποντας τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο του Μονάχου κατά την επέτειο της σφαγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972.



Η Γερμανίδα ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «εξέφρασε τη βαθύτατη και πλήρη αλληλεγγύη της» στον Κατζ.



«Αυτή είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή είναι μια πολύ άσχημη στιγμή για εμάς, ειδικά στην επέτειο του Μονάχου του 1972» είπε.

Οι δυτικοί ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε για ακόμη μια φορά χθες Πέμπτη το Ισραήλ και τη Χαμάς να οριστικοποιήσουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ τα μέρη επιρρίπτουν εκατέρωθεν την ευθύνη για την αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, αποπειρώνται τους τελευταίους μήνες μεσολάβηση για να πειστούν τα αντιμαχόμενα μέρη να κλείσουν συμφωνία, σχεδόν 11 μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Μάταια ως τώρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αϊτή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσινγκτον πως τα ζητήματα που εκκρεμούν έχουν διευθετηθεί κατά 90%.

