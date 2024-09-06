Συγκλονισμένη για τους ομαδικούς βιασμούς που υπέστη η μητέρα της Ζιζέλ Πελικό, εμφανίστηκε την Παρασκευή η Καρολιν Νταριάν. Η 40χρονη κόρη του θύματος και του θύτη θυμάται και περιγράφει εκείνη την ημέρα της 2ας Νοεμβρίου 2020, όταν η μητέρα της ανακάλυψε ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον σύζυγό της και αγνώστους.

«Για μένα υπήρχε το πριν και το μετά στις 2 Νοεμβρίου 2020, ακριβώς στις 8:25 μ.μ., η ζωή μου κυριολεκτικά γύρισε ανάποδα» τόνισε στην κατάθεσή της.

Εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου, διηγήθηκε ότι της τηλεφώνησε η μητέρα της. Φοβήθηκε ότι κάτι έχει συμβεί στον πατέρα της που υποφέρει από αναπνευστικά προβλήματα. Η αποκάλυψη είναι εντελώς διαφορετική... Η μητέρα της της λέει ότι την κάλεσαν στο αστυνομικό τμήμα Καρπεντράς.

«Ο πατέρας σου με νάρκωνε για να με βιάζουν άγνωστοι... Μπόρεσα να δω φωτογραφίες, ήθελαν να μου δείξουν βίντεο, αλλά δεν άντεξα, ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου».

Ακούγοντας αυτά τα λόγια, η Νταριάν θυμάται να αισθάνεται ζάλη, και ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. «Ευτυχώς, ο σύζυγός μου είναι εδώ… Ο 6χρονος γιος μου είναι επίσης εδώ. Τον κρατάμε μακριά για να μην ακούσει τα κλάματά μου».

«Η μητέρα μου είναι μόνη της σε αυτό το σπίτι, όπου την έχουν κακοποιήσει… πόσοι άγνωστοι» αναλογίστηκε.

Ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορείται ότι για μια δεκαετία στρατολογούσε δεκάδες άνδρες για να βιάσουν τη γυναίκα του η οποία ήταν ναρκωμένη κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών πράξεων.

Η 72χρονη φέρεται να έχει πέσει περισσότερες από 500 φορές θύμα βιασμού, και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο από τον ίδιο της τον σύζυγο, πριν αυτός αποφασίσει να τη μετατρέψει σε έρμαιο και τρίτων ανδρών. Η δίκη, που διεξάγεται στην Αβινιόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, με κατηγορίες για τον Πελικό και 50 ακόμα άνδρες. Ήδη 49 έχουν προφυλακιστεί, ενώ μόλις 15 έχουν παραδεχθεί τις πράξεις τους.

