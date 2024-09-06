Πόλεμος στο Ισραήλ: «Blame game» για τη μη επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε για ακόμη μια φορά χθες Πέμπτη το Ισραήλ και τη Χαμάς να οριστικοποιήσουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τα μέρη επιρρίπτουν εκατέρωθεν την ευθύνη για την αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, αποπειρώνται τους τελευταίους μήνες μεσολάβηση για να πειστούν τα αντιμαχόμενα μέρη να κλείσουν συμφωνία, σχεδόν 11 μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Μάταια ως τώρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αϊτή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσινγκτον πως τα ζητήματα που εκκρεμούν έχουν διευθετηθεί κατά 90%.

«Επαφίεται (...) στα δυο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για τα εναπομείναντα ζητήματα», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μολονότι «πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά στην εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κάθε ημέρα που περνάει χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, χωρίς τα μέλη να λένε ‘ναι, τελεία’, είναι ημέρα που συμβαίνει κάτι άλλο (...) που προκαλεί αναβολή και εγείρει κίνδυνο εκτροχιασμού της πολύ εύθραυστης» κατάστασης, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.



«Εάν η αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρός της θέλουν στ’ αλήθεια κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, πρέπει να εγκαταλείψουν την τυφλή στήριξή τους στη σιωνιστική κατοχή και να ασκήσουν πραγματική πίεση στον Νετανιάχου», δήλωσε ο Χαλίλ ο Αλ Χάγια, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ.

Αφότου ανακοινώθηκε, το Σαββατοκύριακο, ο εντοπισμός των πτωμάτων έξι ομήρων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο κ. Νετανιάχου πιέζεται από πολλές πλευρές να κλείσει συμφωνία εκεχειρίας, ώστε να απελευθερωθούν οι 60 και πλέον όμηροι που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Αλλά ο ισραηλινός πρωθυπουργός παραμένει άκαμπτος, ενώ δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως πρόθεσή του είναι να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.



Ανάμεσα στα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας είναι ο έλεγχος του λεγόμενου διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης γης πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, που θέλει να κρατήσει ο ισραηλινός στρατός, ο αριθμός των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι από τις ισραηλινές αρχές σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, καθώς και η δυνατότητά τους να ασκήσουν βέτο σε κάποια ονόματα.

«Δεν υπάρχει καμία συμφωνία υπό διαπραγμάτευση», τόνισε ο κ. Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά η δεξιά. «Δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από το να την επιτύχουμε».

«Τι πρέπει να κάνουμε: πρώτο, να φέρουμε τους ομήρους πίσω (...) Δεύτερο, να διατηρήσουμε κόκκινες γραμμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την επιβίωση ου Ισραήλ, και αυτά τα δύο περνούν από τη διατήρηση (σ.σ. υπό ισραηλινό έλεγχο) του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, καθώς αυτό θέτει τη Χαμάς υπό πίεση, την εμποδίζει να επανεξοπλιστεί και αποτρέπει το να ξαναγίνει η Γάζα ιρανικός θύλακος τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Νετανιάχου ερίζει συχνά πως η Χαμάς είναι πιόνι του Ιράν — η Ισλαμική Δημοκρατία, ορκισμένος εχθρός του εβραϊκού κράτους, υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από την πλευρά του επιμένει να εφαρμοστεί ως είχε σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και η Χαμάς ανακοίνωσε πως αποδέχεται τη 2η Ιουλίου. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, που θα συνοδευτεί από την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κατόπιν απελευθέρωση των ομήρων σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, κατόπιν την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

«Δεν χρειαζόμαστε νέες προτάσεις», επανέλαβε ο κ. Χάγια.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια νέας διαδήλωσης συγγενών και υποστηρικτών τους στο Τελ Αβίβ, ο Γκιλ Ντικμάν, εξάδελφος ενός από τους έξι ομήρους που βρέθηκαν νεκροί στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τόνισε πως «θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου οι όμηροι να έρθουν εδώ μαζί μας. Κι αν οι ηγέτες μας δε θέλουν να υπογράψουν συμφωνία, θα τους αναγκάσουμε».

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, παραμένουν ακόμη 97 στα χέρια των μαχητών της, ωστόσο 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, που προκάλεσαν ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.878 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Χθες τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού στην κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και πληρώματα ασθενοφόρων.

Χάρη σε «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών κατά τομείς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μπόρεσε να κάνει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας σε σχεδόν 200.000 παιδιά στην κεντρική Γάζα. Μετέφερε χθες την εκστρατεία ανοσοποίησης αυτή στον νότο, προτού τη μετακινήσει στον βορρά από την ερχόμενη Δευτέρα 9η Σεπτεμβρίου.

Στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, χωρισμένη από τη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τις εφόδους σε διάφορους τομείς, με τον απολογισμό των θυμάτων στις τάξεις των Παλαιστινίων να φθάνει τους τουλάχιστον 36 νεκρούς από την 28η Αυγούστου, κατά τους αριθμούς της Παλαιστινιακής Αρχής.

Χθες Πέμπτη στην Τούμπας (βόρεια) σκοτώθηκαν πέντε Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βρισκόταν «σημαντικός τρομοκράτης».



