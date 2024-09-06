Η κινεζική κυβέρνηση τερματίζει το διεθνές της πρόγραμμα υιοθεσίας και οι ΗΠΑ αναζητούν διευκρινίσεις για το πώς η απόφαση θα επηρεάσει εκατοντάδες αμερικανικές οικογένειες με αιτήσεις που εκκρεμούν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ κατά την ενημέρωσή του στους δημοσιογράφους χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο δεν επιτρέπει πλέον τις υιοθεσίες παιδιών από την Κίνα στις ΗΠΑ, με μόνη εξαίρεση τους εξ αίματος συγγενείς.

Σύμφωνα με τον Guardian ο Μάο δεν εξήγησε την απόφαση παρά μόνο ότι ήταν σύμφωνη με το πνεύμα των σχετικών διεθνών συμβάσεων αναφέροντας ότι «εκφράζουμε την εκτίμησή μας σε εκείνες τις ξένες κυβερνήσεις και οικογένειες, που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδιά από την Κίνα, για την καλή τους πρόθεση και την αγάπη και την καλοσύνη που έδειξαν»,

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις κινεζικές αρχές πως όλες οι εκκρεμείς υιοθεσίες ακυρώθηκαν, εκτός από εκείνες που είχαν ήδη εκδοθεί ταξιδιωτικές άδειες.

Ανησυχία στις ΗΠΑ

Μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία καθώς πολλά ζευγάρια περίμεναν να υιοθετήσουν ακόμη και δέκα χρόνια μέχρι να πάρουν το παιδί τους.

Οι οικογένειες στις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει 82.674 παιδιά από την Κίνα, τα περισσότερα από οποιαδήποτε ξένη χώρα.

Οι διακρατικές υιοθεσίες είχαν σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί από το 2020 λόγω της πανδημίας του Covid και οι αλλαγές στην πολιτική, δημογραφική και οικονομική κατάσταση της Κίνας είχαν οδηγήσει πολλούς να αναμένουν ένα τέλος ή αυστηροποίηση της πολιτικής υιοθεσίας.

Δανία, Νορβηγία

Τον Ιανουάριο, η μοναδική υπηρεσία υιοθεσιών στο εξωτερικό της Δανίας δήλωσε ότι τερματίζει τις δραστηριότητές της μετά από ανησυχίες σχετικά με κατασκευασμένα έγγραφα και διαδικασίες και ο κορυφαίος ρυθμιστικός φορέας της Νορβηγίας συνέστησε να σταματήσουν οι υιοθεσίες στο εξωτερικό για δύο χρόνια εν αναμονή της έρευνας για αρκετές υποθέσεις.

Η ανταπόκριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από υποψήφιους και νυν θετούς γονείς και από τους ίδιους τους υιοθετούμενους ήταν ανάμεικτη. Κάποιοι φοβήθηκαν ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε επίσης να κλείσει τους δρόμους για τους υιοθετούμενους που συνδέονται με τα πρώην ορφανοτροφεία και τις οικογένειες τους. Κάποιοι είπαν ότι ήταν «πολύ καθυστερημένο» και ήλπιζαν ότι τα παιδιά θα φροντίζονταν στη χώρα καταγωγής τους.

Οι λόγοι

Το Nanchang Project, μια ομάδα με έδρα τις ΗΠΑ που συνεργάζεται με τους Κινέζους υιοθετούμενους και τους θετούς γονείς τους για να βοηθήσει τους υιοθετούμενους να βρουν τις βιολογικές τους οικογένειες, είπε ότι η ανακοίνωση σηματοδότησε «το τέλος μιας εποχής», αλλά το πρόγραμμα ήταν «ήδη στο τέλος του».

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αριθμός των υιοθεσιών είχε ήδη μειωθεί σοβαρά τα χρόνια πριν από την παύση της πανδημίας και ότι υπήρξαν λιγότερα παιδιά που τέθηκαν για υιοθεσία συνολικά, αποδίδοντάς το στη βελτιωμένη οικονομία της Κίνας και τη μείωση των γεννήσεων.

Ο αριθμός των νεογέννητων μωρών στην Κίνα μειώθηκε στα 9,02 εκατομμύρια το 2023 και ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Εν μέσω μιας σειράς κυβερνητικών μέτρων που αποσκοπούσαν στην ενθάρρυνση περισσότερων γεννήσεων, η επί δεκαετίες πολιτική της Κίνας για το ένα παιδί – η οποία ήταν βασικός μοχλός για την υιοθεσία των μωρών, ιδιαίτερα των κοριτσιών – καταργήθηκε σταδιακά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.