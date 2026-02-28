Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξηγώντας την επίθεση στην Τεχεράνη σε διάγγελμά του προς τον ισραηλινό λαό.

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν» τόνισε.

Το διάγγελμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.

Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.

Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό.

Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη.

Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

