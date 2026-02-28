Η Μόσχα ζήτησε το Σάββατο την άμεση διακοπή των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, λέγοντας ότι η κατάσταση πρέπει να «επαναφερθεί στην πορεία της πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

«Η απερίσκεπτη ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν απρόκλητη» ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αντιδρώντας έντονα στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προβεί γρήγορα σε μια αντικειμενική αξιολόγηση αυτών που χαρακτήρισε ανεύθυνες ενέργειες που κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή.

Η Μόσχα πρόσθεσε ότι παραμένει έτοιμη, όπως και πριν, να βοηθήσει «στις προσπάθειες εξεύρεσης ειρηνικών λύσεων βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισορροπία συμφερόντων».

Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

