Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μετά τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς ότι η χώρα του έχει ξεκινήσει μια «προληπτική» επίθεση εναντίον του Ιράν.

Η επίθεση στο Ιράν είναι μεγάλης κλίμακας και αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις στα ανατολικά και βόρεια της Τεχεράνης.

Έως τώρα έχουν πληγεί:

Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν

Υπουργείο Άμυνας του Ιράν

Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη

Ιρανική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ιρανικό στρατιωτικό συγκρότημα 30 χλμ. ΝΑ της Τεχεράνης

Σε αντεπίθεση προχώρησε το Ιράν, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις:

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.