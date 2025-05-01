Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό γνωστοποίησε σήμερα την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Παρασκευή συνάντησης ανάμεσα στο Ιράν, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία (γνωστές συλλογικά ως E3), για το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα, όπως είχε προτείνει η Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Μια συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο είχε προγραμματιστεί πριν από τη (...) συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Δεδομένου ότι η τελευταία δεν θα διεξαχθεί, η συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο είναι πλέον άνευ αντικειμένου, τουλάχιστον για τη στιγμή αυτή», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ στο Γαλλικό Πρακτορείο, αναφερόμενος στην αναβολή της συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών που ήταν προγραμματισμένο να γίνουν στη Ρώμη το Σάββατο.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πραγματοποιούν συνομιλίες τον τελευταίο μήνα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Ενας τέταρτος γύρος συνομιλιών, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το Σάββατο, θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, ανακοίνωσε σήμερα το Ομάν, που διαμεσολάβησε στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία είναι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν το 2015 μαζί με την Κίνα, την Ρωσία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ την διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτή τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

