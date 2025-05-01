Λογαριασμός
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

«Θέλουμε να την επικυρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το κάνουμε εντός των επόμενων εβδομάδων», τόνισε η Σβιριντένκο σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου

Yulia Svyrydenko

Το ουκρανικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομίας Γιούλα Σβιριντένκο.

«Θέλουμε να την επικυρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το κάνουμε εντός των επόμενων εβδομάδων», τόνισε η Σβιριντένκο σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Η Ουκρανή υπουργός, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό της, δήλωσε ότι ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να ολοκληρωθούν προτού τεθεί σε λειτουργία ένα κοινό αμερικανικο-ουκρανικό ταμείο επενδύσεων. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

