Το ουκρανικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομίας Γιούλα Σβιριντένκο.

«Θέλουμε να την επικυρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το κάνουμε εντός των επόμενων εβδομάδων», τόνισε η Σβιριντένκο σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Η Ουκρανή υπουργός, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό της, δήλωσε ότι ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να ολοκληρωθούν προτού τεθεί σε λειτουργία ένα κοινό αμερικανικο-ουκρανικό ταμείο επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

