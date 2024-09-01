Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε σήμερα την πραγματοποίηση απεργίας για να πληγεί η οικονομία της χώρας ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λαπίντ, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, κάλεσε κάθε Ισραηλινό "η καρδιά του οποίου ράγισε σήμερα το πρωί" να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Τελ Αβίβ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Κάλεσε επίσης το βασικό συνδικάτο της χώρας, επιχειρήσεις και τους δήμους να απεργήσουν.

Ο Λαπίντ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις μετά τον εντοπισμό των σορών έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

