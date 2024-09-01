Οι σοροί έξι ομήρων που απήχθησαν ζωντανοί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, 32, Άλμογκ Σαρούσι, 27 και Όρι Ντανίνο, 25 ανέφερε σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι έξι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς περίπου μία ή δύο ημέρες, πριν τους βρουν τα στρατεύματα. Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν είχαν την ακριβή τοποθεσία των ομήρων, αλλά είχαν ενδείξεις για την περιοχή όπου θα μπορούσαν να κρατούνται οι έξι.

Η σήραγγα στην οποία βρέθηκαν οι σκοτωμένοι όμηροι, στη Ράφα, απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου οι στρατιώτες βρήκαν τον όμηρο Farhan al-Qadi νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτικά οι όμηροι

Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23

Γιος του Jon Polin και της Rachel Goldberg, και μεγαλύτερος αδελφός σε δύο αδερφές. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετανάστευσε στο Ισραήλ με την οικογένειά του σε ηλικία 7 ετών. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Χερς βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ NOVA. Όταν ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς, κατέφυγε στο καταφύγιο του θανάτου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Χερς τραυματίστηκε στο χέρι και μάρτυρες αναφέρουν ότι κατάφερε να εφαρμόσει ένα τουρνικέ στον εαυτό του. Στις 24 Απριλίου, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο του Χερς που δείχνει το ακρωτηριασμένο χέρι του. Ο Χερς ήταν φανατικός οπαδός της ομάδας μπάσκετ της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Hamas just released a video of a California-born prisoner. Should have stayed his ass in California - now he’s missing a hand and 1 tank shell away from meeting Hashem.

pic.twitter.com/OvCbnvQJLg — PVT (@propvstruth) April 24, 2024

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται καμία από τις συμφωνίες που της έχουν προταθεί και ζητά από την οικογένειά του να παραμείνει δυνατή και να συνεχίζει να πιέζει για την επιστροφή όλων. «Όσο εσείς κάθεστε μαζί με τις οικογένειές σας, σκεφτείτε εμάς που βρισκόμαστε στην κόλαση κάτω από τη γη χωρίς νερό, φαγητό, ήλιο ή την ιατρική φροντίδα που χρειαζόμαστε».

Αλεξάντερ Λομπάνοφ, 32,

Γιος της Oksana και του Gregory. Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, ένα δύο ετών και ένα μωρό 5 μηνών που γεννήθηκε όσο ο ίδιος ήταν αιχμάλωτος. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Άλεξ απήχθη από το φεστιβάλ NOVA, όπου εργαζόταν ως διευθυντής μπαρ. Οι μαρτυρίες λένε ότι ο Άλεξ βοήθησε στην απομάκρυνση των ανθρώπων και έτρεξε με άλλους πέντε στο δάσος Μπεέρι. Ενώ διέφυγαν, συνελήφθη.

Καρμέλ Γκατ, 40

Η 40χρονη Καρμέλ εργαζόταν ως εργοθεραπεύτρια. Έβρισκε πάντα τρόπους να υποστηρίζει και να βοηθά τους άλλους. Της άρεσαν τα ταξίδια, οι συναντήσεις με νέους ανθρώπους, οι συναυλίες ζωντανής ροκ μουσικής και αγαπούσε ιδιαίτερα τους Radiohead. Στις 7 Οκτωβρίου, ενώ έμενε στο σπίτι των γονιών της στο Kibbutz Be'eri, τρομοκράτες εισέβαλαν και την απήγαγαν γύρω στις 10:00 π.μ. Μετά από 50 ημέρες χωρίς σημάδι ζωής, η οικογένεια έλαβε μαρτυρίες από ομήρους που επέστρεψαν, οι οποίοι την περιέγραψαν ως τον φύλακα άγγελό τους. Για να επιβιώσει από την αιχμαλωσία, τους δίδαξε διαλογισμό και ασκήσεις γιόγκα.

Άλμογκ Σαρούσι, 27

Οι φίλοι του τον περιγράφουν ως ένα ζωντανό, θετικό άτομο που του άρεσε να ταξιδεύει στο Ισραήλ με το λευκό του τζιπ με την κιθάρα του. Ο Άλμογκ απήχθη από το φεστιβάλ NOVA, όπου βρισκόταν με την επί πέντε χρόνια κοπέλα του, Σαχάρ. Η Σαχάρ σκοτώθηκε. Ο ίδιος έμεινε μαζί της, προσπαθώντας να την βοηθήσει ενώ εκείνη ήταν τραυατισμένη, και στη συνέχεια συνελήφθη.

Έντεν Γερουσάλμι, 24,

Γεννημένη στο Τελ Αβίβ. Μια ζωντανή νεαρή γυναίκα με πολλούς φίλους και χόμπι, ηΈντεν λάτρευε να περνάει τις καλοκαιρινές μέρες στην παραλία παίζοντας paddleball, να παρακολουθεί πάρτι. Σπούδαζε για να γίνει δασκάλα Pilates. Στις 7 Οκτωβρίου εργαζόταν ως barwoman στο φεστιβάλ NOVA. Όταν ακούστηκαν οι σειρήνες, έστειλε ένα βίντεο με εκτοξεύσεις ρουκετών στην οικογενειακή συνομιλία που είχαν, λέγοντας ότι φεύγει από το πάρτι. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, η Έντεν κάλεσε την αστυνομία, περιγράφοντας την κατάσταση και παρακαλώντας: «Βρες με, εντάξει;» Για τέσσερις ώρες μιλούσε με τις αδερφές της Μέι και Σάνι, οι οποίες άκουσαν όλα όσα πέρασε καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει. Τα τελευταία της λόγια ήταν «Σάνι, με έπιασαν».

Όρι Ντανίνο, 25

Γεννημένος στην Ιερουσαλήμ και ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέρφια. Σχεδίαζε να ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Όρι απήχθη από το φεστιβάλ Nova ενώ οδηγούσε ώστε να βοηθήσει άλλους να δραπετεύσουν και να επιβιώσουν. Ο Όρι ήταν γνωστός για τη φιλοδοξία του, την αγάπη του για τους ανθρώπους και ήταν αγαπητός σε όλους. Αγαπούσε τη φύση και ήταν πολύ εύχρηστος.

Τι λένε οι συγγενείς των ομήρων

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι έξι όμηροι, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν στη Γάζα, θα ήταν ακόμα ζωντανοί εάν η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε για άλλη μια φορά τον φόνο 6 ομήρων. Αυτά τα 6 άτομα συνελήφθησαν ζωντανά, υπέμειναν τη φρίκη της αιχμαλωσίας και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ.

Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων βρίσκεται στο τραπέζι για πάνω από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχαν οι καθυστερήσεις, οι δολιοφθορές και οι δικαιολογίες εκείνοι των οποίων οι θάνατοι μάθαμε σήμερα το πρωί πιθανότατα θα ήταν ακόμα ζωντανοί. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι - τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους πεσόντες και δολοφονημένους για ταφή στις πατρίδες τους»

«Νετανιάχου: Αρκετά με τις δικαιολογίες. Αρκετά με το πισωγύρισμα. Φτάνει πια η εγκατάλειψη. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι – αυτούς που ζουν και τους δολοφονημένους για να ταφούν στη γη τους», γράφει το φόρουμ.

Πηγή: skai.gr

