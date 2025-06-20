Το μεγάλο ερώτημα των τελευταίων ημερών στην παγκόσμια επικαιρότητα, είναι ένα... Πρέπει να εμπλακούν οι ΗΠΑ ενεργά στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν;

Η πρώτη άποψη που εκφράζεται είναι ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ θα βοηθούσε στην ουδετεροποίηση της απειλής και θα ενίσχυε την αποτροπή. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να ξοδέψουν πολύτιμα πυρομαχικά και να βαλτώσουν στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο πλευρές φαίνεται να θεωρούν δεδομένο, ωστόσο, ότι η επέμβαση των ΗΠΑ είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Τα «γεράκια» στην Ουάσιγκτον βλέπουν τα συμφέροντα του Ισραήλ να είναι ευθυγραμμισμένα με αυτά της Αμερικής. Οι πιο μετριοπαθείς λένε ότι τα συμφέροντα των δύο κρατών, στη συγκεκριμένη περίπτωση μίας ενδεχόμενη επίθεσης, δεν συμβαδίζουν.

Ωστόσο, ελάχιστοι είναι εκείνοι που αμφισβητούν ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ θα εξυπηρετούνταν καλά από την αμερικανική συμμετοχή στον πόλεμο.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση αυτή αξίζει περαιτέρω ανάλυσης. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική θέση του Ισραήλ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ισχύ της σχέσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν θα άλλαζε τη σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ με ουσιαστικό τρόπο σε μια εποχή που η πολιτική θέση του Ισραήλ είναι όλο και πιο επισφαλής.

Είναι σημείο υπερηφάνειας για το Ισραήλ και μεγάλο πολιτικό πλεονέκτημα για τους Αμερικανούς υποστηρικτές του Ισραήλ, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έστειλαν ποτέ τις δικές τους δυνάμεις για να συμμετάσχουν άμεσα στις ισραηλινές στρατιωτικές εκστρατείες. Οι μεγάλοι υπαρξιακοί πόλεμοι του εβραϊκού κράτους - 1948, 1967, 1973 και 2023 έως τώρα - έχουν γίνει όλοι αποκλειστικά από τις ισραηλινές δυνάμεις, αν και με αμερικανικό εξοπλισμό και διπλωματική υποστήριξη (και, πρόσφατα, βοήθεια στην αντιπυραυλική άμυνα). Μία πιθανή άμεση εμπλοκή της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Ιράν, θα τερματίσει αυτό το εντυπωσιακό ισραηλινό ρεκόρ που κρατάει για πολλές δεκαετίες.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν πρέπει να αποκλείει την αμερικανική εμπλοκή. Αλλά από την ισραηλινή προοπτική, τα τακτικά και στρατιωτικά οφέλη μιας τέτοιας επιχείρησης των ΗΠΑ θα πρέπει τουλάχιστον να σταθμιστούν έναντι των μακροπρόθεσμων κινδύνων για την κατάσταση του εβραϊκού κράτους στην αμερικανική πολιτική.

Τα οφέλη από την εμπλοκή των ΗΠΑ θα περιλαμβάνουν πιθανώς μια πιο ευρεία καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ιδιαίτερα του Φορντό, της πιο ενισχυμένης εγκατάστασης εμπλουτισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πιστεύεται ευρέως ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ - με τα βομβαρδιστικά Β-2 και τις εξειδικευμένες βόμβες διάτρησης των 30.000 λιβρών που εισχωρούν βαθιά στη γη, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στις υπόγειες εγκαταστάσεις από ό,τι η ισραηλινή αεροπορία που ενεργεί μόνη της.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Fordow είναι απαραιτήτως πέρα ​​από την εμβέλεια του Ισραήλ. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Tzachi Hanegbi, δήλωσε αυτή την εβδομάδα: "Ο πόλεμος σχεδιάστηκε από το Ισραήλ. Δεν χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ για τους στόχους που καθορίσαμε. Ξέρουμε πώς να χειριστούμε όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του Fordow.

Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλινοί δεν περιγράφουν λεπτομερώς πώς θα «χειρίζονταν» τον Fordow, αλλά προφανώς έχουν ιδέες. Αυτό που ακούγεται - και δεν αποκλείεται από το Ισραήλ - είναι μια επιδρομή κομάντο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ειδικά εκπαιδευμένοι στρατιώτες στο έδαφος θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να το καταστρέψουν.

Ωστόσο, ενδεχομένως τίποτα από αυτά να μην είναι αρκετά καλό για το Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ θα πρέπει να είναι διατεθειμένο να αναλάβει κάποιο επιπλέον ρίσκο -ακόμα και να αποδεχθεί πως δεν θα έχει το τέλειο στρατιωτικό αποτέλεσμα- εάν αυτό του επιτρέπει να βγει από αυτόν τον πόλεμο διατηρώντας όλα τα κεκτημένα, σε όλα τα επίπεδα, τα οποία έχει κερδίσει με μεγάλο κόπο.

Το Ισραήλ διατηρεί ευρεία και βαθιά αμερικανική υποστήριξη, ειδικά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά πρόσφατες έρευνες δείχνουν σημαντική πτώση. Η αμερικανική συμμετοχή στην επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες και αρνητικές συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη μεταπολεμική κατάσταση.

Αυτό θα έδινε στους Αμερικανούς επικριτές του Ισραήλ περισσότερες ευκαιρίες να ασκήσουν κριτική. Και αν το Πεντάγωνο χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον του Ιράν που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί σε άλλα μέτωπα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν αργότερα μια στρατιωτική ήττα από, ας πούμε, την Κίνα στον Δυτικό Ειρηνικό, είναι δυνατόν να φανταστούμε το Ισραήλ να γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος.

Από την οπτική γωνία του Ισραήλ, η προοπτική μιας συνολικής ήττας του Ιράν - του περιφερειακού αρχέγονου αντιπάλου του - μπορεί να φαίνεται τόσο δελεαστική που να αξίζει το... ρίσκο που ενέχεται στην αμερικανική βοήθεια. Αλλά καμία νίκη δεν είναι μόνιμη στη Μέση Ανατολή (ή οπουδήποτε αλλού), και η αμερικανική υποστήριξη θα είναι ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για το εβραϊκό κράτος. Η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να θέλει να διατηρήσει το εξαιρετικό ιστορικό της στρατιωτικής αυτάρκειας, εκτός και εάν δεν έχει άλλη επιλογή.

