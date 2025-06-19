Το Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρο την πυρηνική υποδομή του Ιράν, με κύρια έμφαση στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Το Φόρντο, η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, είναι θαμμένη βαθιά μέσα σε ένα βουνό. Η πρόσβαση σε αυτήν την υπόγεια εγκατάσταση θα απαιτούσε πιο ισχυρές βόμβες «διάρρηξης καταφυγίων», τις οποίες μόνο οι ΗΠΑ έχουν.

Ποιοι θα ήταν στην πραγματικότητα οι κίνδυνοι σε περίπτωση βομβαρδισμού του Φόρντο;

Η ΙΑΕΑ χαρακτήρισε τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως «βαθιά ανησυχητικές». Τη Δευτέρα, ο Γενικός Διευθυντής του, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση «αυξάνει την πιθανότητα ραδιενεργού διαρροής με σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον».

Οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποθεμάτων ενός συγκεκριμένου τύπου - ή ισοτόπου - ουρανίου.

«Όταν εξορύσσετε ουράνιο από το έδαφος, αυτό εμφανίζεται σε δύο μορφές: το 99,3% είναι ουράνιο-238 - και το 0,7%, ή περίπου ένα άτομο στα 150, είναι ουράνιο-235, και αυτό είναι που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε στον πυρηνικό σας αντιδραστήρα», εξηγεί ο καθηγητής Πάντι Ρίγκαν από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ και το Εθνικό Εργαστήριο Φυσικής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έκρηξη ενέργειας

Η διαδικασία πυρηνικού εμπλουτισμού ουσιαστικά σημαίνει αύξηση της ποσότητας ουρανίου-235. Και επειδή το ουράνιο-238 είναι βαρύτερο από το απαιτούμενο ουράνιο-235, τα δύο διαχωρίζονται καθώς περιστρέφονται. Αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να ενισχυθεί ο εμπλουτισμός.

Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής χρειάζονται συνήθως περίπου 3-5% αυτού του εμπλουτισμένου ουρανίου για να παράγουν μια ελεγχόμενη πυρηνική αντίδραση που απελευθερώνει ενέργεια.

Αλλά όταν ο στόχος είναι η κατασκευή πυρηνικού όπλου, απαιτείται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ουρανίου-235 - περίπου 90%. Ουσιαστικά, όσο πιο εμπλουτισμένο είναι το ουράνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκρηξη ενέργειας όταν όλα αυτά τα άτομα διασπώνται.

Η ΔΟΑΕ δήλωσε ότι το ουράνιο του Ιράν είχε φτάσει σε επίπεδο εμπλουτισμού περίπου 60% - δηλαδή είναι σε καλό δρόμο για να συγκεντρωθεί σε ποσότητα αρκετή για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αλλά η εκτόξευση ενός πυραύλου σε σωστά αποθηκευμένα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν θα αποτελούσε «πυρηνικό ατύχημα» της ίδιας κλίμακας με τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στη Φουκουσίμα ή το Τσερνόμπιλ.

«Το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού είναι περίπου τρεις φορές πιο ραδιενεργό από το μη εμπλουτισμένο ουράνιο. Αλλά στην πραγματικότητα, σε γενικές γραμμές, κανένα από τα δύο δεν είναι ιδιαίτερα πυκνά ραδιενεργό. Δεν θα προκαλούσε σημαντικό πρόβλημα περιβαλλοντικής μόλυνσης», εξηγεί ο καθηγητής Τζιμ Σμιθ, από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, ο οποίος έχει μελετήσει τις συνέπειες της καταστροφής του Τσερνομπίλ.

«Ανησυχούμε περισσότερο για αυτά που ονομάζονται προϊόντα σχάσης - τα πράγματα στα οποία διασπάται το ουράνιο όταν βρίσκεται σε έναν αντιδραστήρα ή σε μια βόμβα - πράγματα όπως το ραδιενεργό καίσιο, το ραδιενεργό στρόντιο, το ραδιενεργό ιώδιο. Είναι περισσότερο ένα ζήτημα περιβαλλοντικής μόλυνσης.»

Αλλά επειδή δεν λαμβάνει χώρα πυρηνική αντίδραση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού - και μια έκρηξη από μια βόμβα δεν θα την πυροδοτούσε - αυτά τα επικίνδυνα ραδιενεργά «προϊόντα σχάσης» δεν θα ήταν παρόντα, είπε.

Αντ' αυτού, το ουράνιο θα μπορούσε να διασκορπιστεί τοπικά με μια έκρηξη.

Τοπική απειλή

Στις εγκαταστάσεις της Νατάνζ, μετά τον βομβαρδισμό, η ΙΑΕΑ διαπίστωσε ραδιενεργό μόλυνση στο σημείο, αλλά ανέφερε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας έξω παρέμειναν αμετάβλητα και σε φυσιολογικά επίπεδα.

«Με το ουράνιο... η ακτινοβολία δεν ταξιδεύει πολύ μακριά», λέει η καθηγήτρια Κλερ Κόρκχιλ, έδρα Ορυκτολογίας και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Αλλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον χώρο, θα μπορούσαν να υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία, είπε.

«Όσον αφορά την τοξικότητα για το ανθρώπινο σώμα, σίγουρα δεν θέλετε να εισπνέετε σωματίδια ουρανίου και δεν θέλετε ούτε να τα καταπίνετε», είπε.

«Αυτό συμβαίνει επειδή τα σωματίδια ουρανίου θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα κύτταρα, είτε στους πνεύμονές σας είτε στο στομάχι σας, και να αποσυντεθούν αργά, ραδιενεργά, και αυτό θα προκαλέσει βλάβη».

Εκτός από τη ραδιενέργεια, η έκθεση σε χημικές ουσίες θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρόβλημα για οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά.

«Εάν υπήρχε κάποιο περιστατικό και οι φυγοκεντρητές απελευθέρωναν το εξαφθοριούχο ουράνιο, το αέριο που περιέχεται στις φυγοκεντρητές, τότε θα επρόκειτο για ένα πραγματικά σοβαρό χημικό περιστατικό», δήλωσε ο καθηγητής Σάιμον Μίντλμπεργκ, επιστήμονας πυρηνικών υλικών, από το Πανεπιστήμιο Μπάνγκορ.

«Εάν αυτό το εξαφθοριούχο ουράνιο έρθει σε επαφή με την υγρασία στον αέρα, είναι πραγματικά αρκετά διαβρωτικό και δυσάρεστο επειδή μπορεί να σχηματίσει αυτό το πολύ, πολύ ισχυρό οξύ», είπε.

«Αλλά δεν πρόκειται να έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο πέρα ​​από την πολύ, πολύ τοπική περιοχή.»

Η ΙΑΕΑ δήλωσε ότι το Κέντρο Συμβάντων και Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και το επίπεδο ραδιενέργειας στις εγκαταστάσεις του.

Πηγή: skai.gr

