Τελ Αβίβ: Έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε απόψε πως σημειώθηκε έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία απόψε. Κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε», υπογραμμίζεται στην ενημέρωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

