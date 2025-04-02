Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταληφθούν «μεγάλες περιοχές» οι οποίες θα προστεθούν στη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα.

Παράλληλα Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να διευκολύνουν την εθελοντική αποχώρηση των Παλαιστίνιων από τη Λωρίδα της Γάζας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνση των Παλαιστίνιων από τον θύλακα προκειμένου αυτός να μετατραπεί σε παραθαλάσσιο θέρετρο - την «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - και να περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Κατς είχε ζητήσει από τον ισραηλινό στρατό ήδη από τον Φεβρουάριο να καταρτίσει σχέδια προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση Τραμπ.

«Οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να φύγουν από την υπό πολιορκία Γάζα θα μπορούν να το πράξουν «σύμφωνα με το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο και με βάση το όραμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Ποιες πόλεις είναι στον χάρτη

Σε ανακοίνωσή του ο Κατς εξήγησε ότι θα υπάρξει μεγάλης κλίμακας εκκένωση πληθυσμού από τις περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, ενώ παράλληλα κάλεσε τους Παλαιστίνιους να εκδιώξουν τη Χαμάς από τον θύλακα και να επιστρέψουν τους Ισραηλινούς ομήρους, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η στρατιωτική επιχείρηση επεκτείνεται για «να εξαλειφθούν οι τρομοκράτες και να καθαρίσει η περιοχή από αυτούς και από τις υποδομές τους και για να καταληφθούν μεγάλες περιοχές που θα ενσωματωθούν στις ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Ωστόσο, ο Κατς δεν διευκρίνισε την έκταση της περιοχής που σκοπεύει να καταλάβει το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, με ανάρτησή του στο Χ , κάλεσε τους κατοίκους μεγάλων περιοχών της Ράφα και της γειτονικής της πόλης Χαν Γιούνις: «Μην ακούτε τις προσπάθειες της Χαμάς να σας εμποδίσει να απομακρυνθείτε προκειμένου να χρησιμεύσετε σαν ανθρώπινες ασπίδες. Εκκενώστε αμέσως τις καθορισμένες περιοχές», τόνισε.

Ήδη το Ισραήλ έχει δημιουργήσει σημαντικής έκτασης ουδέτερη ζώνη στο εσωτερικό της Γάζας, επεκτείνοντας την περιοχή που ήδη υπήρχε μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και του Ισραήλ πριν τον πόλεμο, και έχει προσθέσει μια μεγάλη ζώνη ασφαλείας, τον λεγόμενο διάδρομο Νετζαρίμ, που διατρέχει το μέσο του θύλακα.

Πάνω από 1.000 νεκροί - κυρίως άμαχοι - σε 15 μέρες

Στις 18 Μαρτίου το Ισραήλ ξεκίνησε και πάλι τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Γάζας όπως και τις χερσαίες επιχειρήσεις, έπειτα από δύο μήνες σχετικής ηρεμίας μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς έπειτα από τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες, των οποίων ηγούνται η Αίγυπτος και το Κατάρ, για αναβίωση της συμφωνίας εκεχειρίας δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο.

Από τις 18 Μαρτίου 1.042 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες Τρίτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ανεβάζοντας σε 50.399 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

