Μετά την 60χρονη γυναίκα που βρέθηκε χθες σώα, ενας νεαρός άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια κτιρίου το βράδυ χθες Τρίτη στη Μιανμάρ, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών που άφησε πίσω τουλάχιστον 2.700 νεκρούς στη χώρα.

Οπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, ο νεαρός, περίπου είκοσι ετών, ανασύρθηκε από συντρίμμια χάρη στις προσπάθειες σωστικών συνεργείων της Μιανμάρ και της Τουρκίας σε ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου.

A man was rescued Wednesday after being trapped for five days under the collapsed Hotel Aye Chan Thar in Naypyitaw’s Ottarathiri Township, according to the Myanmar Fire Services Department, which worked with a Turkish rescue team. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/kHlHCrHlIL — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) April 2, 2025

Η διάσωση έγινε περί τις 00:30 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 2.886, ενώ οι τραυματίες είναι 4.639 και οι αγνοούμενοι 373, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua επικαλούμενο την υπηρεσία ενημέρωσης του κρατικού συμβουλίου διοίκησης της Μιανμάρ.

Ο τελευταίος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 2.700 νεκρούς.

Την ίδια ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί από τον φονικό σεισμό, η χούντα της Μιανμάρ εξακολουθεί να βομβαρδίζει χωριά και περιοχές που - κατά τις αρχές - κρύβονται αντικαθεστωτικοί αντάρτες.

Στη Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης, οι διασώστες εξακολουθούν να ανασύρουν πτώματα από τα ερείπα πτου υπό ανέγερση ουρανοξύστη, που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Earthquake rescue workers have pulled a woman alive from the rubble of a building in Myanmar's capital after more than four days, but hope is fading of finding many more survivors of the earthquake that killed at least 2,000.@swainitv has the latest. pic.twitter.com/2MgN0LujRI — Good Morning Britain (@GMB) April 2, 2025

