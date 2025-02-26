Το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έγινε πραγματικότητα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο αμερικανός πρόεδρος, δημοσίευσε αργά το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με το πώς φαντάζεται τη Γάζα ως τουριστικό θέρετρο.

Το βίντεο έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ξεκινάει με την εικόνα της Γάζας σήμερα, γεμάτη ερείπια έπειτα από την 15μηνη επίθεση του ισραηλινού στρατού στον παράκτιο θύλακα και συνεχίζει με τη... Γάζα του μέλλοντος.

Στο βίντεο εμφανίζονται τεράστιοι ουρανοξύστες, παιδιά να τρέχουν στην τεράστια παραλία, λεφτά να πέφτουν από τον ουρανό. Παράλληλα, μαχητές της Χαμάς με μακριά μαλλιά και γένια χορεύουν το χορό της κοιλιάς φορώντας μπικίνι και διάφανες φούστες.

Φυσικά, από το βίντεο δεν θα μπορούσε να λείπει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ όπου τον δείχνει να χορεύει μαζί με μια γυναίκα έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Επιπλέον, βλέπουμε το πρόσωπό του σε ένα μπαλόνι που κρατάει ένα παιδί, ένα τεράστιο άγαλμα που έχει στηθεί προς τιμήν του, ένα κτίριο με το όνομα «Trump Gaza» αλλά και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου οι δυο τους να χαλαρώνουν τόπλες δίπλα στην πισίνα απολαμβάνοντας τα κοκτέιλ τους και κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Παρών στο βίντεο είναι και ο φίλος του Τραμπ, Ίλον Μάσκ ο οποίος τρώει ψωμί βουτηγμένο σε κάτι που φαίνεται να είναι χούμους και ένα Tesla να τρέχει στους δρόμους της Γάζας.

Το βίντεο συνοδεύεται από ένα χορευτικό κομμάτι με στίχους που αποθεώνουν τον Τραμπ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα σε ελευθερώσει, φέρνοντας τη ζωή σε όλους, όχι άλλα τούνελ, όχι άλλος φόβος, η Γάζα Τραμπ είναι επιτέλους εδώ» ακούγεται.

Υπενθυμίζεται πως αν και ο Τραμπ έχει όραμα να μετατρέψει τη Γάζα σε τουριστικό θέρετρο, συναντά σθεναρές αντιδράσεις από δυτικές χώρες και Άραβες ηγέτες της περιοχής.

