Το Ισραήλ θα συστήσει μια νέα ειδική υπηρεσία προκειμένου να διευκολύνει την «εθελοντική» μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τρίτες χώρες με «ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο», επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου,

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς για τη σύσταση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία θα τεθεί υπό τον έλεγχο του υπουργείου Άμυνας.

Ο Κατς είχε ζητήσει από τον ισραηλινό στρατό ήδη από τον Φεβρουάριο να καταρτίσει σχέδια προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση Τραμπ.

«Οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να φύγουν από την υπό πολιορκία Γάζα θα μπορούν να το πράξουν «σύμφωνα με το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο και με βάση το όραμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν διευκρίνισε ποιες τρίτες χώρες θα δεχθούν τους Παλαιστίνιους.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μετά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μετεγκατασταθεί ο πληθυσμός της Γάζας, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σε αραβικές χώρες και να μετατραπεί ο παράκτιος θύλακας στη “Ριβιέρα” της Μέσης Ανατολής, κάτι που έχουν απορρίψει οι Άραβες γείτονες του Ισραήλ.

Το μέλλον των περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι ιδιαίτερα αβέβαιο αφού το Ισραήλ ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του θύλακα την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε ουσιαστικά στην κατάρρευση της εύθραυστης συμφωνίας εκεχειρίας την οποία είχε συνάψει με τη Χαμάς τον Ιανουάριο.

Αντιδράσεις από ΜΚΟ και Ιορδανία

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη Τώρα» καταδίκασε την κίνηση αυτη, χαρακτηρίζοντάς τη «ανεξίτηλη κηλίδα για το Ισραήλ», με ανάρτησή της στα αγγλικά στο Χ.

«Όταν η ζωή σε κάποια μέρη γίνεται αδύνατη λόγω του βομβαρδισμού και της πολιορκίας, δεν υπάρχει τίποτε "εθελοντικό" στην αποχώρηση των κατοίκων», τόνισε.

Εξάλλου η Ιορδανία καταδίκασε έντονα σήμερα τα σχέδια αυτά του Ισραήλ, με το υπουργείο Εξωτερικών να καταγγέλλει ότι ισοδυναμούν με αναγκαστικό εκτοπισμό.

Κάθε μέτρο κατά της παρουσίας Παλαιστινίων στη γη τους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κατήγγειλε το υπουργείο.

Η Ιορδανία είναι μία από τις χώρες που έχουν υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά κάτοικο, κυρίως Παλαιστίνιους και Σύρους. Εκτιμάται ότι το 30% με 40% των Ιορδανών έχουν παλαιστινιακές ρίζες, περιλαμβανομένης της βασίλισσας Ράνια.

Η Ιορδανία υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ το 1994.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

