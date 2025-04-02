Εν μέσω πυρετωδών διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία περιορισμένης ανακωχής για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέχιζεται με επιθέσεις και βομβαρδισμούς που σκοτώνουν άμαχους και στρατιώτες.

Κατά την διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές με drones στις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο (ανατολικά).

Σαρανταπεντάχρονος σκοτώθηκε και σαραντατετράχρονος καθώς και τριανταεννιάχρονη τραυματίστηκαν από «εχθρικό drone» που «επιτέθηκε» σε οχήματα σταθμευμένα μπροστά σε σπίτι στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προπολεμικά, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για οκτώ τραυματίες σε αυτή που ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ περιέγραψε με την έκφραση «μαζική» επίθεση «drones του εχθρού».

Ήδη το βράδυ του Σαββάτου, έξι πλήγματα ρωσικών drones σε δυο συνοικίες στο Χάρκοβο στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 93 ουκρανικά drones κατά την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, σχεδόν όλα τα ουκρανικά drones, πιο συγκεκριμένα τα 87, καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Κουρσκ, που γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια.

Οι αρχές τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας ανακοίνωσαν εξάλλου χθες πως διαβίβασαν στις ΗΠΑ στοιχεία για αυτές που η μια πλευρά παρουσιάζει ως «παραβιάσεις» από την άλλη της συμφωνίας περιορισμένης ανακωχής, που αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Εξαρχής η συμφωνία, καρπός έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία, χαρακτηριζόταν εύθραυστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

