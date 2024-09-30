Ισραήλ: Ετοιμάζεται για χερσαία εισβολή πλήρους κλίμακας σφυροκοπώντας τον Λίβανο

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η ισραηλινή γενικευμένη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο. Όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης, το ισραηλινό πυροβολικό ξεκίνησε επιχειρήσεις carpet bombing στο νότιο Λίβανο. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο πριν τη χερσαία εισβολή πλήρους κλίμακας.



Το λεγόμενο «carpet bombing» είναι βομβαρδισμοί μεγάλης κλίμακας που γίνονται προοδευτικά με στόχο να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε κάθε τμήμα της περιοχής που έχει βρεθεί στο στόχαστρο, με ισοπέδωση των υποδομών του αντιπάλου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή στον Λίβανο, αφού είπε στα στρατεύματα στο βόρειο τμήμα της χώρας ότι «θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας – συμπεριλαμβανομένου και εσάς». Πρόσθεσε, ότι η επιστροφή των Ισραηλινών στα σπίτια τους στο βορρά – περίπου 60.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν λόγω επανειλημμένων βολών με ρουκέτες από τον Λίβανο – είναι «η αποστολή των IDF».

«Αυτό θα κάνουμε, και θα αναπτύξουμε ό,τι χρειαστεί – εσάς, άλλες δυνάμεις, από τον αέρα, από τη θάλασσα και από τη στεριά.» τόνισε ο Γκάλαντ.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε σήμερα Δευτέρα να κηρυχθεί εκεχειρία με το Ισραήλ, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Δυτικού διπλωμάτη στη Βηρυτό μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι σημειώθηκε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του αλ Μπας κοντά στην Τύρο, στο νότιο τμήμα της χώρας, το πρώτο πλήγμα αυτού του είδους εναντίον του καταυλισμού προσφύγων.

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα ότι τη νύχτας «εξουδετέρωσε» τον επικεφαλής της Χαμάς στον Λίβανο, όπου διεξάγει πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Στη διάρκεια της νύχτας ο ισραηλινός στρατός «έπληξε και εξουδετέρωσε τον Φάταχ Σαρίφ, επικεφαλής του λιβανέζικου παρακλαδιού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτός ήταν «υπεύθυνος για τον συντονισμό με πράκτορες της Χεζμπολάχ των τρομοκρατικών ενεργειών της Χαμάς στον Λίβανο».

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε επισημάνει σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της στον Λίβανο, ο Φάταχ Σαρίφ Αμπού αλ Αμίν, που ήταν και μέλος της διοίκησης του κινήματος στο εξωτερικό, σκοτώθηκε σε πλήγμα εναντίον του σπιτιού του στον καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων αλ Μπας, στον νότιο Λίβανο. Σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, τον γιο και την κόρη του «σε μια τρομοκρατική και εγκληματική δολοφονία», είχε προσθέσει η Χαμάς.



«Χάσαμε έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν πατέρα και έναν μεγάλο ηγέτη» δήλωσε νωρίτερα το «νούμερο 2» της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, για τον θάνατο του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια ακρίβεια, τη διοικητική δομή και έλεγχο που ακολούθησε ο Νασράλα διεμήνυσε ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ. «Η Χεζμπολάχ θα επιλέξει τον νέο ηγέτη της με την πρώτη ευκαιρία... Είμαστε πεπεισμένοι, ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν θα πετύχει τους στόχους του» σημείωσε.

«Οι δυνάμεις της αντίστασης είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη χερσαία επίθεση» επέμεινε ο Ναΐμ Κασέμ για τη φημολογούμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Η διαφαινόμενη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τη Μόσχα να παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ της Τεχεράνης και των «δορυφόρων της».

Στον Λίβανο δημιουργείται μια ανθρωπιστική καταστροφή, όπως αυτή στη Γάζα ανέφερε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο. Οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών στον Λίβανο οδήγησαν σε τεράστιο αριθμό θυμάτων. Η δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, οδήγησε σε σοβαρή αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή (της Μέσης Ανατολής) αναφέρθηκε.



Σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Νασράλα, ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε ότι «η Ρωσία καταδικάζει τέτοιες ενέργειες».

Ο θάνατος του Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Πηγή: skai.gr

