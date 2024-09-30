Απειλές κατά του Τελ Αβίβ εξαπολύει η Τεχεράνη στον απόηχο της εξόντωσης του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.



«Το Ιράν δεν θα αφήσει καμία από τις εγκληματικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος αναπάντητη» προειδοποίησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις λιβανικές αρχές.



Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι «περιφερειακές χώρες, ισλαμικές χώρες» πρέπει να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ μετά τα χτυπήματά του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.



Σε μια ηχογραφημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή στο CNN, ο Πεζεσκιάν επέρριψε όλη την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή αυτή στο Ισραήλ.



«Η Χεζμπολάχ από μόνη της δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια χώρα που είναι οπλισμένη σαν αστακός, και έχει πρόσβαση σε οπλικά συστήματα που είναι πολύ ανώτερα από οτιδήποτε άλλο».



Μιλώντας μέσω διερμηνέα, ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε: «Οι ισλαμικές χώρες πρέπει να συγκαλέσουν συνάντηση για να διαμορφώσουν μια αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα, αν μιλάμε μόνο για τη Χεζμπολάχ, τι μπορεί να κάνει η Χεζμπολάχ μόνη; Οι περιφερειακές χώρες, οι ισλαμικές χώρες πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι».



Ένα χτύπημα του Ισραήλ την Παρασκευή σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Είχαν προηγηθεί εκρήξεις σε κινητά και pagers που μετέφεραν μέλη της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δεκάδες άτομα και διακόπτοντας τις επικοινωνίες της ομάδας. Το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο.



Στη συνέντευξή του στο CNN, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από το θάνατο του Νασράλα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν θα βρει έναν τρόπο να τιμωρήσει το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του, εάν κανείς άλλος δεν το κάνει.



«Εάν οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να κάνουν το Ισραήλ να κάτσει κάτω και επιτρέπουν σε κάποιον που έχει τα μέσα και τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, και κανείς δεν τον σταματάει, τότε φυσικά θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση» σημείωσε.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.

Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ συγκαλεί έκτακτη άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα για να συζητήσουν την αντίδραση της ΕΕ στην τελευταία κλιμάκωση στον Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.