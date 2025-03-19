Ισραήλ: Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός Βούλγαρου εργαζόμενου ΟΗΕ στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι διεξάγει έρευνα για τις "συνθήκες" του θανάτου ενός Βούλγαρου εργαζόμενου των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος σκοτώθηκε το μεσημέρι στη Λωρίδα της Γάζας από έκρηξη. Η Χαμάς αποδίδει την έκρηξη αυτή σε ισραηλινό πλήγμα, κάτι που διαψεύδει το εβραϊκό κράτος.

"Εκφράζουμε θλίψη για τον θάνατο ενός Βούλγαρου πολίτη, εργαζόμενου του ΟΗΕ, στη Λωρίδα της Γάζας. Οι συνθήκες του συμβάντος αποτελούν αντικείμενο έρευνας", γράφει ο Όρεν Μάρμορσταϊν, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.

"Επιμένουμε στο γεγονός ότι η προκαταρκτική εξέταση δεν αποκάλυψε καμιά σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα του ισραηλινού στρατού στην περιοχή", προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.