Όρμπαν: Η ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όταν ρωτήθηκε εάν συνεχίζει να αντιτίθεται στην παροχή περισσότερων χρημάτων από την ΕΕ στην Ουκρανία, ο Όρμπαν απάντησε στους δημοσιογράφους: "Εμείς δεν το στηρίζουμε αυτό".

"Όπως το αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει μία μόνο απλή αποστολή που πρέπει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση - να στηρίξει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει ειρήνη", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

