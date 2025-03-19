Ενθαρρυμένος από επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι ο Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ενθαρρυμένος από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Αντόνιο Κόστα έγραψε πως είχε μια «θετική συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι».

«Με ενθάρρυνε η ουσιαστική, τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», υπογράμμισε.

Ανέφερε επίσης ότι «η διακοπή των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών θα ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

