Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα έναν σταθμό ενέργειας και δύο λιμάνια στην υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι Υεμένη σε νέα αντίποινα για τα πλήγματα των Χούθι με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, και προσκείμενα στους Χούθι μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι «πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν υψηλό τίμημα για την επίθεσή τους εναντίον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δεκατρία αεροπορικά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο τον κεντρικό σταθμό ενέργειας Χιζιάζ στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το κύριο ειδησεογραφικό δίκτυο των Χούθι. «Τρεις πολίτες τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένου ενός εργαζόμενου στον σταθμό Χιζιάζ στο διαμέρισμα Σανχάν και μερικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές», ανέφερε.

Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε πως τα αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι Ράσι Ίσα της Ερυθράς Θάλασσας έθεσαν στο στόχαστρο αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κοντά σε ελλιμενισμένα πλοία, αν και δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε εμπορικά πλοία.

Το Al Masirah ανέφερε σειρά αεροπορικών πληγμάτων στη Ρας Ίσα και άλλα έξι αεροπορικά πλήγματα στο μεγάλο λιμάνι Χοντάιντα, ενώ το διαμέρισμα Χαρφ Σουφιάν στην επαρχία Αμράν δέχθηκε επίσης αεροπορική επίθεση.

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνει τους στόχους, λέγοντας πως ο ενεργειακός σταθμός Χιζιάζ χρησιμοποιείτο ως «κεντρική πηγή ενέργειας για το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στις στρατιωτικές δραστηριότητές του». Στην ανακοίνωση προστίθεται πως οι στόχοι που επλήγησαν αποτελούν παραδείγματα της «εκμετάλλευσης πολιτικών υποδομών από τους Χούθι».

Τις τελευταίες 48 ώρες, οι Χούθι εκτόξευσαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εμπορικό κέντρο του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, και περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρια.

Οι Χούθι στοχοθετούν το Ισραήλ, εκατοντάδες χιλιόμετρα προς βορρά καθώς και τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε ύδατα κοντά στην Υεμένη από τον Νοέμβριο του 2023 σε υποστήριξη των Παλαιστίνιων μαχητών στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ απαντά με αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι, όπως έχουν κάνει βρετανικές και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου δήλωσε τον περασμένο μήνα πως το Ισραήλ είναι μόνο στην αρχή της εκστρατείας του εναντίον των Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.