Συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με την Κάγια Κάλας στη Ρώμη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «στη συζήτηση έγινε αναφορά στις κύριες υποθέσεις της διεθνούς επικαιρότητας, αρχίζοντας από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας και στη διαδικασία μετάβασης στη Συρία, υπό το φως και της συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών, του λεγόμενου "κουιντέτου", η οποία φιλοξενήθηκε χθες στη Ρώμη, από τον αρχηγό της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι».

Η Τζόρτζια Μελόνι και η Κάγια Κάλας, τέλος, αναφέρθηκαν και στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύρια αναφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Αφρική.

È sempre un piacere tornare in Italia!



A very constructive meeting with Prime Minister @GiorgiaMeloni



Europe has a lot of challenges ahead and by working together we are stronger. pic.twitter.com/yEhlnXaqmC — Kaja Kallas (@kajakallas) January 10, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

