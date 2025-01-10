Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με την Κάγια Κάλας στη Ρώμη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ρώμη με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας

Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «στη συζήτηση έγινε αναφορά στις κύριες υποθέσεις της διεθνούς επικαιρότητας, αρχίζοντας από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας και στη διαδικασία μετάβασης στη Συρία, υπό το φως και της συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών, του λεγόμενου "κουιντέτου", η οποία φιλοξενήθηκε χθες στη Ρώμη, από τον αρχηγό της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι».

Η Τζόρτζια Μελόνι και η Κάγια Κάλας, τέλος, αναφέρθηκαν και στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύρια αναφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Αφρική.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάγια Κάλας Τζόρτζια Μελόνι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark