Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Τραμπ θέλει εκεχειρία στη Γάζα πριν την ορκωμοσία του

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είπε στο Sky News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να γίνει μια συμφωνία για τη Γάζα πριν αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο.

O πρωθυπουργός του Κατάρ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά είπε ότι απαιτείται «μέγιστη πίεση» σε όλα τα μέρη για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι είπε ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ και η νέα κυβέρνηση έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

«Προσπαθούμε να συντονίσουμε μαζί τους τις προσπάθειές μας, και όλοι μας, συμφωνούμε, και ελπίζουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση πριν έρθει ο πρόεδρος στο γραφείο», είπε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ομάδα Τραμπ «θέλει αυτό να επιλυθεί τώρα - ακόμη και σήμερα».



Ο κ. Αλ Θάνι υπερασπίστηκε επίσης ότι η Χαμάς επιτρεπόταν να συνεχίσει να λειτουργεί το πολιτικό της γραφείο από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Τόνισε ότι δημιουργήθηκε «με πλήρη διαφάνεια και συντονισμό και κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκείνη την εποχή να χρησιμοποιηθεί ως βάση διαπραγματεύσεων».

Είπε ότι πολλαπλές εκεχειρίες είχαν μεσολαβήσει μέσω του γραφείου από το 2014.

«Υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις όπου έχουμε αποτρέψει μια κλιμάκωση από την αρχή για να μη φέρουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που καταλήξαμε στις 7 Οκτωβρίου», είπε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Πάντα θα υπάρχει κριτική, σε πολλά κόμματα που δε θα τους αρέσει αυτού του είδους η πολιτική, ναι, αλλά χρειάζεται».

