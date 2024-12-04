Γαλλία: Υπερψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ - Σε πολιτικό και οικονομικό χάος η χώρα

Υπερψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ που κατέθεσε η αντιπολίτευση, στη συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως είχαν προϊδεάσει οι επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, βυθίζοντας τη χώρα σε αχαρτογράφητα νερά.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 331 βουλευτές. Για να περνούσε η πρόταση μομφής χρειάζονταν τουλάχιστον 288 ψήφοι. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλική κυβέρνηση πέφτει λόγω πρότασης μομφής από το 1962.

Σύμφωνα με το BFM TV, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί στο έθνος στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος).

Ο Μπαρνιέ, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του μόλις τρεις μήνες, είναι πλέον υποχρεωμένος να υποβάλει την παραίτησή του και την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Η έκβαση της ψηφοφορίας βαθαίνει την πολιτική κρίση της Γαλλίας και αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που η Γερμανία είναι επίσης βυθισμένη σε εκστρατεία βουλευτικών εκλογών μέχρι τον Φεβρουάριο και εβδομάδες πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπαρνιέ είναι πιθανό να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός όσο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιλέγει τον διάδοχό του. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο Μακρόν να διορίσει μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση τεχνοκρατών, η οποία πιθανότατα δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια. Η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση ήταν έντονη, με τον Laurent Wauquiez των Ρεπουμπλικάνων να κατηγορεί την ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική αριστερά, οι οποίες κατέθεσαν αμφότερες προτάσεις μομφής, ότι επέλεξαν το χάος από την υπευθυνότητα. Η Δεξιά και η Αριστερά υποστήριξαν ότι ο Μπαρνιέ απέτυχε να ακούσει τα αιτήματά τους σχετικά με τον προϋπολογισμό, τον οποίο προώθησε τη Δευτέρα χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σημερινή ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, υπέρ της μομφής στην κυβέρνηση τάχθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς καθώς και του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν, ενώ κατά τάχθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της λεγόμενης προεδρικής πλειοψηφίας που στηρίζει τον Εμάνουελ Μακρόν καθώς και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Η συζήτηση υπήρξε εξαιρετικά έντονη με συνεχείς διακοπές και αποδοκιμασίες των εκάστοτε ομιλητών. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων της συμπολίτευσης έκαναν λόγο για ανίερη συμμαχία της ακροδεξιάς με τα κόμματα της αριστεράς, ενώ οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υποστήριξαν λίγο-πολύ ότι η πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ ήταν επιβεβλημένη.

Ο ίδιος ο Μισέλ Μπαρνιέ, λαμβάνοντας τον λόγο υπογράμμισε ότι «έφτασε η ώρα της αλήθειας και της υπευθυνότητας» και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το δημόσιο χρέος της χώρας λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Γαλλία πληρώνει κάθε χρόνο 60 δισ. ευρώ για τόκους, δηλαδή περισσότερα από αυτά που ξοδεύει για την άμυνα και την παιδεία μαζί. «Θα ήθελα να είμαι σε θέση να ξοδέψω περισσότερα όμως η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί μετά την πρόταση μομφής» δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ.

Σε συνέχεια της σημερινής ψηφοφορίας ο Μισέλ Μπαρνιέ αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος έχει ήδη επιστρέψει στο Παρίσι μετά από την τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του Μισέλ Μπαρνιέ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στην περίπτωση αυτή θα είναι ο τέταρτος κατά σειρά πρωθυπουργός που γνωρίζει η Γαλλία κατά το τρέχον έτος. Το μείζον ερώτημα είναι αν ο νέος πρωθυπουργός θα καταφέρει να έχει διαφορετική τύχη από αυτή του Μισέλ Μπαρνιέ και κυρίως αν θα είναι σε θέση η Γαλλία να έχει έτοιμο τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 πριν την εκπνοή του 2024.

Λεπέν: Ο προϋπολογισμός του Μπαρνιέ ήταν τοξικός

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε λίγο μετά την ψηφοφορία ότι η πίεση συσσωρεύεται πλέον στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παρόλο που δεν ζητά την παραίτησή του, προσθέτοντας ότι μόνο ο Μακρόν έχει τον τελευταίο λόγο στο θέμα αυτό.

Η Λεπέν σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης ήταν «τοξικός για τους Γάλλους». «Η μόνη αξιοπρεπής λύση για εκείνους στους οποίους δόθηκε η εντολή να τους προστατεύσουν, ήταν να αντιταχθούν σε αυτόν τον προϋπολογισμό», πρόσθεσε. Σε συνέντευξή της στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TF1 η Λεπέν πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε «άλλη λύση» από την απομάκρυνση του Μπαρνιέ από τη θέση του. Ερωτηθείσα σχετικά με το μέλλον του Γάλλου προέδρου, η Λεπέν δήλωσε : «Δεν ζητώ την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν». Ωστόσο, πρόσθεσεσε ότι «θα έρθει η στιγμή που, αν δεν σεβαστούμε τη φωνή των ψηφοφόρων και δεν δείξουμε σεβασμό στις πολιτικές δυνάμεις και σεβασμό στις εκλογές», τότε η πίεση προς τον πρόεδρο θα είναι «προφανώς όλο και πιο έντονη».

Μελανσόν: Ακόμη και με έναν Μπαρνιέ κάθε τρεις μήνες, ο Μακρόν δεν θα αντέξει τρία χρόνια

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος ηγείται του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» - μέρος της ευρύτερης αριστερής συμμαχίας που κατέθεσε την πρόταση μομφής - εξέφρασε από τη μεριά του μέσω της πλατφόρμας Χ την ικανοποίησή του έπεσε η κυβέρνηση Μπαρνιέ. «Ακόμη και με έναν Μπαρνιέ κάθε τρεις μήνες, ο Μακρόν δεν θα αντέξει τρία χρόνια», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον εναπομείναντα χρόνο του προέδρου Μακρόν.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2027, αλλά πριν από την ψηφοφορία, ορισμένοι είχαν ζητήσει την παραίτηση του Μακρόν.

Η ριζοσπαστική αριστερά καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί

Το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ζήτησε απόψε την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά την υπερψήφιση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση της πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του LFI Ματίλντ Πανό αξίωσε «από τον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει», ζητώντας «πρόωρες προεδρικές εκλογές». Το μέλλον του Μακρόν, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται το 2027, δεν συνδέεται ωστόσο με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Η πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία θέτει στον Μακρόν ένα δίλημμα για το πώς να προχωρήσει και ποιον να διορίσει στη θέση του.

Το Σύνταγμα είναι σαφές: Μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει τον πρωθυπουργό που θα διαδεχθεί τον Μισέλ Μπαρνιέ σε περίπτωση αποπομπής του καθώς δεν μπορούν να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές πριν από τον Ιούλιο, επειδή σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, η Εθνοσυνέλευση πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το μείζον πρόβλημα της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2025 δύο είναι τα πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να σχηματιστεί μία νέα κυβέρνηση που με συνοπτικές διαδικασίες θα τον εγκρίνει και το δεύτερο σενάριο είναι, έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, να μην καταρτιστεί -μέχρι νεωτέρας- νέος προϋπολογισμός και να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος έχοντας ως οροφή εσόδων και δαπανών αυτές του 2024.

Η αντιπαράθεση στην Εθνοσυνέλευση

Μπαρνιέ: Η πραγματικότητα του γαλλικού χρέους δεν θα εξαφανιστεί διά μαγείας

«Αυτή η πραγματικότητα παραμένει, δεν θα εξαφανιστεί διά μαγείας μέσω των προτάσεων μομφής», είπε νωρίτερα σητν ομιλία του ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Το έλλειμμα της χώρας θα ξεπεράσει το 6%, μακριά από το 4,4% που είχε προβλέψει ο Μπρούνο Λεμέρ, πρώην υπουργός Οικονομίας. «Το χρέος θα υπάρχει πάντα», τόνισε

«Δεν μου ήταν ευχάριστο που παρουσίασα σχεδόν μόνο δύσκολα μέτρα. Θα προτιμούσα να μοιράσω χρήματα», συνέχισε, προτού προειδοποιήσει τους βουλευτές ότι «αυτή η πραγματικότητα δεν θα εκλείψει ως δια μαγείας με την πρόταση μομφής».

Σιοτί: Ο προϋπολογισμός αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες

Ο Έρικ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών και νυν επικεφαλής της παράταξης «Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία» που έχει συμμαχήσει με την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση δήλωσε από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης δεν θα περικόψει τις δημόσιες δαπάνες.

«Αντίθετα, συνεχίζει να τις αυξάνει», πρόσθεσε «Είναι επίσης ένας προϋπολογισμός που δεν μπορεί να κάνει οικονομίες. Ένας προϋπολογισμός που δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία να μειώσει το πεδίο εφαρμογής ενός κράτους που έχει γίνει επεμβατικό, παραλύοντας όλους όσοι θέλουν να καινοτομήσουν».

Ο Σιοτί κατηγόρησε τον Μπαρνιέ ότι στοχεύει να «αιμορραγήσει τον γαλλικό λαό» με φόρους και υπόσχεται ότι η ριζοσπαστική δεξιά «θα προστατεύει πάντα τον γαλλικό λαό από την υπερβολική φορολογία».

Η Λεπέν κατηγόρησε τον Μπαρνιέ ότι δεν προσπάθησε αρκετά για να επέλθει ένας συμβιβασμός

Η επικεφαλής των βουλευτών της Εθνικής Συσπείρωσης(RN), Μαρίν Λεπέν, υπερασπίστηκε την πρόταση μομφής της ομάδας της, χαιρετίζοντας μια «πρωτοφανή κοινοβουλευτική στιγμή από το 1962» που θα σφραγίσει, σύμφωνα με την ίδια, το τέλος μιας «κυβέρνησης της περίστασης».

«Θέλαμε να πιστέψουμε, προφανώς λανθασμένα, ότι δεν θα ήσασταν η απλή συνέχεια ενός συστήματος που απορρίφθηκε κατά τις τελευταίες εκλογές», είπε στον Μισέλ Μπαρνιέ.

Σχολιάζοντας επί του προϋπολογισμού, η Λεπέν είπε ότι «καθιστά ομήρους τους Γάλλους και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, χαμηλοσυνταξιούχους, άρρωστους, φτωχούς εργάτες, Γάλλους που θεωρούνται πολύ πλούσιοι για να βοηθηθούν» και απευθυνόμενη στον Μπαρνιέ πρόσθεσε «έδωσες μόνο μία απάντηση: φόρο, φόρο και περισσότερο φόρο».

«Ο προϋπολογισμός που απορρίπτουμε σήμερα όχι μόνο αρνείται τις υποσχέσεις σας», λέει. «Δεν έχει κατεύθυνση ή όραμα. Είναι ένας τεχνοκρατικός προϋπολογισμός που συνεχίζει να διολισθαίνει στην πλαγιά, προσέχοντας πολύ να μην αγγίξει τον πόλο τοτέμ που είναι εκτός ελέγχου μετανάστευσης».

«Οι μόνες κόκκινες γραμμές που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και τρεις μήνες είναι τελικά αυτές των βουλευτών σας», είπε η Λεπέν, εκφράζοντας τη λύπη της που η κυβέρνηση αρνήθηκε να υποστηρίξει την αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό, που ζήτησε το κόμμα της.

«Μας αναγκάζουν να συνδυάσουμε τις φωνές μας με την άκρα αριστερά», δήλωσε μεταξύ άλλων η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης.

Η Λεπέν κατηγόρησε επίσης τον Μπαρνιέ ότι δεν προσπάθησε αρκετά για να επέλθει ένας συμβιβασμός.

Ποιον θα επιλέξει ο Μακρόν για νέο πρωθυπουργό;

Μετά την είδηση από το πρακτορείο Reuters ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να εγκαταστήσει άμεσα νέο πρωθυπουργό μέχρι το Σάββατο, όταν ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρωθούν στο Παρίσι για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, έχει ξεκινήσει η ονοματολογία για τον πιθανούς υποψηφίους.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι εκείνα των: Μπερνάρ Καζνέβ, Ξαβιέ Μπερτράν, Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί», ήταν ωστόσο η απάντηση του Ελιζέ σε σχετική ερώτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.