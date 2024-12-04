Το βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare - Αναζητείται ο δράστης

Ο επικεφαλής της αμερικανικής ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Brian Thompson, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με το βίντεο της βίαιης επίθεσης να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο δράστης - χρησιμοποιώντας όπλο με σιγαστήρα - πυροβολεί τον Thompson στην πλάτη. Στο μεταξύ, ο δράστης της επίθεσης επικηρύχτηκε με 10.000 δολάρια.Video captures UnitedHealthCare CEO Brian Thompson’s fatal shooting in Midtown Manhattan.

JUST IN: GRAPHIC ⚠️ The surveillance footage capturing the assassination of United Health Care CEO Brian Thompson has been released. @NYPDnews @UHC #healthcare #BrianThompson #NYC

Ο Brian Thompson πυροβολήθηκε θανάσιμα στην πλάτη έξω από το ξενοδοχείο Hilton, όπου επρόκειτο να μιλήσει σε συνάντηση με επενδυτές της εταιρείας αργότερα μέσα στην ημέρα.

O 50χρονος αφού πυροβολήθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Ο δράστης έφτασε στην τοποθεσία πεζός περίπου πέντε λεπτά πριν από την άφιξη του θύματος. Στέκεται κατά μήκος της γραμμής του κτιρίου, καθώς περνούν από μπροστά του άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, επικαλούμενος πληροφορίες και βίντεο παρακολούθησης.

Ο ένοπλος «πλησίασε το θύμα από πίσω και τον πυροβόλησε στην πλάτη», σύμφωνα με την αστυνομία. «Ο δράστης στη συνέχεια περπάτησε προς το θύμα και συνέχισε να πυροβολεί. Φαίνεται ότι το όπλο δυσλειτουργεί για λίγο και αρχίζει να πυροβολεί ξανά».

Αφού σκότωσε τον Thompson, ο ένοπλος διέφυγε «προς τα βόρεια». Ο δράστης συνέχισε να περπατάει ώσπου χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο e-Citi και κινήθηκε βόρεια προς το Σέντραλ Παρκ, σύμφωνα με την αστυνομία. Στον τόπο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν τρεις σφαίρες των 9 χιλιοστών και τρεις κάλυκες των 9 χιλιοστών.

«Είμαστε συντετριμμένοι": Η σύζυγος του Thompson αποκάλεσε τη δολοφονία του «παράλογη»

Η σύζυγος του Brian Thompson περιέγραψε τον θάνατο του συζύγου της ως «παράλογο», σύμφωνα με το CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της παράλογης δολοφονίας του αγαπημένου μας Brian», δήλωσε η Paulette Thompson.

«Ο Brian ήταν ένας απίστευτα αγαπητός, γενναιόδωρος, ταλαντούχος άνθρωπος που ζούσε πραγματικά τη ζωή στο έπακρο και άγγιξε τόσες πολλές ζωές. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Brian ήταν ένας απίστευτα στοργικός πατέρας για τους δύο γιους μας και θα μας λείψει πολύ», πρόσθεσε η Paulette. «Εκτιμούμε τις ευχές σας και ζητάμε απόλυτη ιδιωτικότητα καθώς η οικογένειά μας βιώνει αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ποιος ήταν ο Brian Thompson

Ο Thompson ήταν ένα από τα πιο ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021. Κέρδισε 10,2 εκατομμύρια δολάρια (8 εκατομμύρια £) δουλεύοντας για την εταιρεία πέρυσι. Ο ίδιος εμφανιζόταν τακτικά σε εκδηλώσεις επενδυτών.

Ο Thompson αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα με πτυχίο στις επιχειρήσεις το 1997. Εργάστηκε στην PwC πριν ενταχθεί στην UnitedHealth.

Ο ίδιος δούλευε στην εταιρεία περίπου 20 χρόνια. Ξεκίνησε στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία το 2004 και είχε αναλάβει πολλούς ηγετικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του CEO του τμήματος κυβερνητικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Η UnitedHealthcare είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ασφαλιστική μονάδα που ήταν επικεφαλής αναμένεται να αποφέρει έσοδα 280 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Η UnitedHealth Group ακύρωσε άμεσα τη συνάντηση με τους επενδυτές μετά την είδηση ​​του πυροβολισμού, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Φωτογραφίες του υπόπτου

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανήρτησε στο X φωτογραφίες που φέρονται να έχουν απαθανατίσει τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης κατά του Thompson

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

