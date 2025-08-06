Ισραήλ-Γάζα: «Μη διστάζεις άλλο, Μερτς!»

Πλήθος σχολίων στον γερμανικό Τύπο για τα σχέδια Νετανιάχου περί πλήρους κατάληψης της Γάζας και τη στάση της Γερμανίας. Ποιος είναι ο νέος Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι.Ο γερμανικός Τύπος παρακολουθεί στενά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών με τους σκελετωμένους ομήρους και τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας. Η εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει:



«Μια εκεχειρία οποιασδήποτε μορφής, προσπάθειες αποκλιμάκωσης, πόσο μόνο μια ειρηνευτική λύση δεν ταιριάζουν ούτε στους πολιτικούς υπολογισμούς της Χαμάς ούτε της ισραηλινής κυβέρνησης. Όσο αυτή η κατάσταση παραμένει έτσι, η βία θα φέρνει βία και ο πόλεμος θα τροφοδοτεί τον πόλεμο. Σχεδόν ποτέ άλλοτε οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης δεν ήταν χειρότερες από τώρα (... )

Πηγή: Deutsche Welle

Aν υπάρχει μια σταθερά στη στρατηγική Νετανιάχου, αυτή είναι μία: όπως η Χαμάς, έτσι και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα με τη βία. Αυτό ισχύει τόσο για τη Γάζα όσο και για τη Δυτική Όχθη. Αλλά ακόμα κι αν ο Νετανιάχου το πετύχει χάρη στην υπεροχή του στρατού του, θα δημιουργήσει ένα φρούριο για τo Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ειρηνική τάξη πραγμάτων».«Συνέπειες» για τη Γάζα από τη Γερμανία«Θέλει πραγματικά ο καγκελάριος να σταματήσει τη διάπραξη ισραηλινών εγκλημάτων πολέμου;» διερωτάται σε σχόλιό της η εφημερίδα taz:«Τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν συνέπειες», απαντά. Όπως επισημαίνει: «Ακόμα και ο Μερτς, ειδικός στην άρνηση της πραγματικότητας, δεν μπορεί πια να αγνοεί την πραγματικότητα (...) Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, η ετοιμότητα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εντός του κυβερνητικού συνασπισμού αυξάνεται. Η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει απόφαση για την αξιοποίηση του σημαντικότερου μοχλού που διαθέτει η Γερμανία: την απόρριψη της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ και Ισραήλ. Μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται λόγω γερμανικού βέτο».Και συνεχίζει: «Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, ώστε να σταματήσει το Ισραήλ να δρα γενοκτονικά. Θα έδινε επίσης απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η Γερμανία θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή απομόνωση. Ή αν συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τη Μ. Βρετανία, ώστε να καταστήσει την Ευρώπη σοβαρό παράγοντα. Αν ο Μερτς μελλοντικά θέλει να πετύχει κάτι στην εξωτερική πολιτική, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν συμβαδίσει με τον Μακρόν, τον Στάρμερ και άλλους – και πέρα από τη Γάζα».Το σχόλιο κλείνει ως εξής: «Ο πόλεμος του Μπίμπι δεν στοχεύει στη συντριβή της Χαμάς ή την απελευθέρωση ομήρων. Αμφότερα έχουν αποτύχει εδώ και δύο χρόνια (…) Tο σχέδιο Νετανιάχου είναι διαφορετικό: να παρατείνει τον πόλεμο και να κατευνάσει την ακροδεξιά πίεση, ελπίζοντας ότι κάποτε θα εμφανιστεί η ευκαιρία για να τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια εκτοπισμού και προσάρτησης της Γάζας με τη βοήθεια των ΗΠΑ».Πολωνία: Ναβρότσκι, ο «απρόβλεπτος πρόεδρος»Στην ορκομωσία του νέου προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, που προέρχεται από τον συντηρητικό-εθνολαϊκιστικό χώρο και ενδέχεται να μπλοκάρει μεταρρυθμίσεις της φιλελεύθερης κυβέρνησης Τουσκ, αναφέρεται σε σχόλιό της η FAZ.Όπως σχολιάζει η εφημερίδα: «οι ελπίδες του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του κυβερνώντος συνασπισμού να εκπληρώσουν τις προεκλογικές υποσχέσεις που είχαν δώσει πριν από δύο χρόνια με έναν πρόεδρο από το δικό τους στρατόπεδο εξανεμίστηκαν με τη νίκη του Ναβρότσκι». (...) Πλέον θα πρέπει να υπολογίζουν σε έναν «απρόβλεπτο πρόεδρο».Όπως επισημαίνει το σχόλιο: «πολλά στοιχεία συνηγορούν στο ότι ο νέος πρόεδρος θα ακολουθήσει μια ριζοσπαστική τροχιά, πιθανώς προς την κατεύθυνση της ακροδεξιάς συμμαχίας Konfederacja (...) H επιλογή των προσώπων που θα τον πλαισιώνουν δείχνει επίσης την κατεύθυνση που προτίθεται να ακολουθήσει. Επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου διορίζεται ένας ένθερμος υποστηρικτής της δικαστικής μεταρρύθμισης της προηγούμενης κυβέρνησης PiS, η οποία ισοδυναμούσε με κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών. Ως αναπληρωτή του διορίζει έναν πρώην ηγέτη της εξτρεμιστικής 'Πανπολωνικής Νεολαίας'. Στους πολιτικούς κύκλους της Πολωνίας εκτιμάται ότι θα μετατρέψει το Προεδρικό Γραφείο σε αρχηγείο της ενωμένης Δεξιάς».Από την άλλη, «ο Ντόναλντ Τουσκ θέλει να αποτρέψει κάτι τέτοιο, αλλά οι προοπτικές δεν είναι καλές. Η νίκη του Ναβρότσκι έχει συρρικνώσει τον κατακερματισμένο ιδεολογικά συνασπισμό του». Ταυτόχρονα, το σχόλιο υπενθυμίζει ότι ο Ναβρότσκι «υποστηρίζει τη θεωρία συνωμοσίας ότι η Γερμανία χρησιμοποιεί την ΕΕ για να καταπιέσει την Πολωνία. Προεκλογικά έθρεψε αντιγερμανικά αισθήματα και ανακοίνωσε ότι θα θέσει το ζήτημα των αποζημιώσεων για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο από την πρώτη μέρα. Επίσης, δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αντί με την Ευρώπη (...) Η προεδρία Ναβρότσι θα αποτελέσει επίσης κρίσιμη δοκιμασία για τις σχέσεις με τη γειτονική Ουκρανία».

