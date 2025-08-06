Ερντογάν: Θα εξερευνήσουμε κάθε μέρος που έχει πατήσει ποτέ το πόδι του Τούρκος

Τουρκικός επεκτατισμός και στην... αρχαιολογία. «Θα εξερευνήσουμε κάθε μέρος που έχει πατήσει ποτέ το πόδι του Τούρκος» διακήρυξε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία πρωτοπορεί παγκοσμίως σε αρχαιολογικές ανακαλύψεις, τόσο στην ξηρά όσο και στο βυθό, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιολογίας στην Άγκυρα.

«Έχουμε μια πολύ πλούσια κληρονομιά στην αρχαιολογία» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από το 2002, ανέφερε, η χώρα μας έχει εξασφαλίσει την επιστροφή 13.291 ιστορικών αντικειμένων στην πατρίδα τους.

«Οι ειδικοί μας θα εξερευνήσουν πρώτα κάθε σπιθαμή της χώρας μας και στη συνέχεια κάθε μέρος που έχει πατήσει ποτέ το πόδι του Τούρκος, καταγράφοντας σχολαστικά την πολιτιστική μας κληρονομιά» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολή.

Το συμπόσιο, που πραγματοποιείται στο προεδρικό συγκρότημα, συγκεντρώνει περισσότερους από 250 ακαδημαϊκούς, συμπεριλαμβανομένων 29 διεθνών εμπειρογνωμόνων. Μεταξύ αυτών, 33 ακαδημαϊκοί - 17 από το εξωτερικό - έχουν προγραμματιστεί να παρουσιάσουν τις μελέτες τους. Διευθύντες ανασκαφών από όλη την Τουρκία θα συγκεντρωθούν επίσης για την εκδήλωση.

Στο πλαίσιο του συμποσίου, άνοιξε για το κοινό η έκθεση «Χρυσή Εποχή της Αρχαιολογίας», η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά 485 αντικείμενα από διάφορες αρχαίες πόλεις. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της έκθεσης είναι το ακέφαλο χάλκινο άγαλμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου, το οποίο επιστράφηκε στην Τουρκία μετά από 65 χρόνια, με το οποίο φωτογραφήθηκε ο Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ.

