Βρετανία: Έκλεισε ο διάδρμος του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ

Ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ έκλεισε την Τετάρτη μετά από «περιστατικό με αεροσκάφος», όπως ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του αερολιμένα.
«Μετά από περιστατικό με αεροσκάφος, ο διάδρομος προσγείωσης έκλεισε προσωρινά», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
«Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα προκληθεί. Θα ενημερώνουμε τους επιβάτες που βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν αργότερα σήμερα καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν έρθουν στο αεροδρόμιο. Θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε ενημερώσεις όποτε είναι δυνατόν» πρόσθεσε.
BHX Update - Runway Temporarily Closed pic.twitter.com/7sdsa6r03i— Birmingham Airport (@bhx_official) August 6, 2025
