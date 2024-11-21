Ισραήλ: Ένας άνδρας σκοτώθηκε από ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο

Ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε από θραύσμα ρουκέτας δίπλα σε παιδική χαρά στην πόλη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, ανέφερε η ιατρική υπηρεσία του Ισραήλ MDA.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως περίπου δέκα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς τη Ναχαρίγια. «Τα περισσότερα από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν και τα βλήματα που έπεσαν ταυτοποιήθηκαν», ανέφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σε μια ανακοίνωση.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι τρεις ρουκέτες έπληξαν την παραλιακή πόλη.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε διάφορες τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ στη διάρκεια του πρωινού, αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μου, των δημοτών μου ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ. Δεν είναι δυνατό να ζούμε σε κατάσταση όπως αυτή», δήλωσε ο δήμαρχος της Ναχαρίγια Ρόνεν Μάρελι στη δημόσια ραδιοφωνία Kan.

«Δεχόμαστε επίθεση (από τη Χεζμπολάχ) μαζικά με μεγάλη δύναμη», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

