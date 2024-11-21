Συρία: Τους 71 έφτασαν οι νεκροί από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στην Παλμύρα

Ο απολογισμός των χθεσινών ισραηλινών πληγμάτων εναντίον φιλοϊρανικών ομάδων στην Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, έφτασε τους 71 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα μη κυβερνητική οργάνωση.

Ένα από τα πλήγματα είχε στόχο τη συνεδρίαση διοικητών φιλοϊρανικών οργανώσεων με στελέχη του ιρακινού κινήματος αλ Νουτζάμπα και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Συριακό Παρατηρητήριο πρόσθεσε ότι σκοτώθηκαν 45 Σύροι, μέλη φιλοϊρανικών οργανώσεων, και 26 αλλοδαποί, κυρίως Ιρακινοί της αλ Νουτζάμπα αλλά και τέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ.

Τρία πλήγματα είχαν στόχο τη σύγχρονη πόλη της Παλμύρας, η οποία βρίσκεται δίπλα σε ελληνορωμαϊκούς ναούς ηλικίας χιλιάδων ετών, και κυρίως μια αποθήκη όπλων κοντά στη βιομηχανική ζώνη της πόλης.

Τα περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης των φιλοϊρανικών οργανώσεων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας έκανε λόγο για 36 νεκρούς.

Τα πλήγματα αυτά «είναι τα πιο φονικά εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στη Συρία από την έναρξη του πολέμου» στη χώρα αυτή από το 2011, διευκρίνισε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματά του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αλλά και στο συριακό έδαφος, καθώς η σιιτική οργάνωση στηρίζει την κυβέρνηση της Δαμασκού.

Η αρχαία πόλη της Παλμύρας, που βρίσκεται στη συριακή έρημο, έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Η πόλη είχε καταληφθεί από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και ο αρχαιολογικός χώρος είχε λεηλατηθεί και υποστεί ζημιές την περίοδο που το ΙΚ βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του, το 2015, προτού εκδιωχθεί από εκεί το 2017.

Ο γενικός διευθυντής Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας, ο Ναζίρ Αουάντ, επιβεβαίωσε ότι οι ελληνορωμαϊκοί ναοί της Παλμύρας «δεν υπέστησαν απευθείας ζημιές από τα πλήγματα στη γειτονική περιοχή».

Από την αρχή του εμφύλιου πολέμου στη Συρία το Ισραήλ διεξάγει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της χώρας, με στόχο τόσο τον συριακό στρατό όσο και οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη.

